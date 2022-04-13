BVLGARI｜8次打破最薄機械錶紀錄　新手錶僅2張信用卡厚限量10隻

BVLGARI寶格麗現在幾乎每年都會打破一次超薄手錶紀錄，2022年品牌不免俗地又再次寫下新的紀錄了，這次他們要挑戰的是純粹的薄度而非複雜功能的超薄度，新作Octo Finissimo Ultra憑藉錶殼僅僅1.8mm的厚度，豪取有史以來最薄機械錶的寶座。

在Octo Finissimo Ultra寫下新紀錄後，這已經是寶格麗過去9年內第8次改寫錶界的超薄紀錄，每破一次紀錄就更加確立品牌在超薄領域迎頭趕上的超級後浪地位。談到最薄機械錶，過去幾年有伯爵的Altiplano Ultimate Concept終極概念手錶穩佔寶座，那款錶的錶殼厚度也只有2mm，兩款錶差異不算太大，大概就跟兩張信用卡疊在一起的厚度差不多，薄到有點不真實的感覺，戴在手上會覺得彷彿沒有戴錶般輕飄飄。

BVLGARI 2022新作Octo Finissimo Ultra機械手錶，厚度只有1.8mm。（點擊放大瀏覽）

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Octo Finissimo Ultra採用噴砂鈦金屬材質打造40mm的錶殼，超薄錶由於整體厚度很薄，過往最讓人擔心的就是它的耐用性與硬度，所以寶格麗於錶殼中層、錶圈、錶耳、錶背（夾板）等處都採用碳化鎢材質，替手錶的耐用性奠定基礎。

有別於寶格麗之前創作過的那些超薄錶，這款新作在錶殼周遭找不到錶冠零件，因為品牌為了要追求極致輕薄而捨棄了傳統的錶冠與上鍊系統，佩戴者如果要調時間和上鍊，需要借助錶殼兩側的水平旋鈕操作，它們都只能往單一方向轉動，避免額外的動作造成零件間的負擔，其中寶格麗也特地安排了差速器齒輪機制，目的在於不影響輪系的情況下用於調整時間設定，而每當上滿鍊時，手錶可以蓄積50小時的動能。

從手錶的面盤造型可以大致了解寶格麗之所以能把錶做到那麼薄，與他們把手錶的零件盡量鋪平有關，所以機芯原則上是以一整塊機板為主，再水平排列各是輪系，減少零件不斷交疊以降低機芯厚度。手錶的時間顯示——小時、分鐘與秒數分別被安排在2點、4點與6點方向的小錶盤，另外在面盤左上角的發條盒蓋板上還會看到非常醒目的QR Code，讓人一看到Octo Finissimo Ultra的面盤反而會先注意到QR Code，掃碼點進去可以看到與手錶製作相關的資料與影片，像是個專屬的資料庫般供錶主隨意檢視，而且品牌也會替每款錶配置一個NFT，跟上最新的時代潮流話題。

要做到Octo Finissimo Ultra這種程度的超薄錶，代表過去所有的零件、機芯結構都必須要從頭來過，不僅零件排列組成的邏輯不同，就連每枚機芯零件的厚度都必須比傳統設計更薄，而且還不只是機芯零件而已，包括手錶外觀的底蓋、鍊帶甚至是折疊扣等，它們的厚度也都必須作出相應的調整。此外一般手錶中的一款零件僅需提供單項功能，而在Octo Finissimo Ultra這種極微型錶款構造中，機芯部分零件可能需要同時供應高達四項功能性，盡可能地最大化零件的效用。Octo Finissimo Ultra 結構上有個特色在於品牌使用錶背作為機芯夾板，讓BVL180機芯的170枚零件可以有效整合在1.8mm厚的空間內。

為了達到Octo Finissimo Ultra的究極纖薄水準，寶格麗在研發過程中至少取得八項專利技術，包括面盤組裝、發條盒結構、震盪器模組、差動顯示、組裝式結構、鍊帶、雙金屬中層錶殼-夾板-錶底蓋等。且這款錶限量數還特別少（10只），其中蘊含著品牌為了慶祝Octo於2022年達到「系列化」十週年里程碑的紀念意義，在這個特別的年份中，以Octo系列近年所發展出深植人心的超薄技術突破做為獻禮，看來品牌也是費盡許多苦心。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：世界最薄機械錶誕生！ 寶格麗Octo新錶厚度僅有‘‘二張信用卡’’】