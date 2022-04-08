G-SHOCK｜極致堅固典範「赤備」武士盔　83年元祖經典升級致敬

有「國民錶」之稱的CASIO向來都以親民價格、精準實用而為人所津津樂道，來到推出新錶的季節期盼會有怎樣令人驚豔的新作？今年CASIO G-SHOCK推出MRG系列限量金屬腕錶相信大家早有所聞，最近還舉行期間限定展覽，除了新作還可以回顧MR-G系列歷代經典錶款。

「赤備」MRG-B2000B-1A4 （圖片來源：G-SHOCK）

原來G-SHOCK已經推出了近40年，由品牌的工程師伊部菊雄設計，全因在1981年他曾經摔壞過一枚手錶而決定要研發一枚摔不壞的作品，兩年之後終於推出了品牌首枚G-SHOCK，全名為「Gravitational Shock」，立下克服重力衝擊之志。近年G-SHOCK引人入勝的金屬質感再升級，新作「赤備」所屬的MRG-B2000系列全以鈦金屬打造錶殼與錶帶，除了輕量化還防過敏，而且經過雙重硬化處理包括Tic深層硬化與DLC類鑽碳大幅提升整體耐磨性。

是次新作共有三款新配色，另外兩款分別為MRG-B2000B-1A1全黑與MRG-B2000D-1A黑銀 （圖片來源：G-SHOCK）

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「赤備」MRG-B2000B-1A4取自日本精英武士AKAZONAE（赤備）的靈感，戴上「赤備」猶如戰國武士披上赤紅戰甲。除了外觀型格在細節上也下了功夫，以錶廠最高的納米處理技術打造俐落的邊緣與曲線，將一份勇武轉化為簡約又尊貴的質感。此作還是首次搭配藍牙配對智能手機功能及世界六局電波接收以同步世界時間，其他如耐衝擊構造、太陽能電力和防水等實用功能一應俱全。G-SHOCK每一次的機能升級都向著高級腕錶邁進，富有金屬特質的暗黑色調也適合襯托不同風格的服飾，從作品的細節和質感中還體現出來自日本的職人精神。

MRG-B5000B-1 （黑）建議零售價：35,980港元；MRG-B5000D-1（銀）建議零售價：31,180港元（圖片來源：G-SHOCK）

接下來還有全新的MRG-B5000系列，是向1983年發布的元祖錶款致敬之作，在此復古基底卻以最新工藝全面升級，採用先進的大師級金屬拋光工藝打造出顯而易見的高貴品質。錶殼和錶圈由基於Ti64的超硬鈦合金製成，由多達25個不同組件組成，每件組件都經過獨立拋光打磨；錶帶則採用DAT55G合金，特點是比純鈦物料堅硬三倍，而且錶圈頂部更用上比純鈦硬上四倍的COBARION®材質打造而成，結合出不負「G-SHOCK」之名的堅固耐用度，極致防刮還帶有亮麗的光澤。

兩款新作以及歷代的MR-G系列都可以於4至6月在「東方表行中環精品旗艦店」舉辦的期間限定展覽中亮相，詳情如下：