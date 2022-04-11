Rolex停產OP系列部分手錶　最搶手41mm TIFFANY色錶面已成歷史？

2022年的Watches & Wonders Geneva日內瓦鐘錶與奇蹟錶展是眾多參展品牌發表新作的盛大舞台，然而當我們目光集中在各式各樣炫目的新錶時，同時間這可能也代表一個事實：新的既來，舊的則去，也就是品牌發新錶的時機也是他們旗下產品進行世代交替的時候，像是ROLEX勞力士今年推出新款Air-King 126900，舊型號116900自然也跟著停產，又如海使Deepsea 2022年也悄悄出現新型號136660，把舊型號126660送入歷史洪流中。

其實新舊交替是很自然的事，尤其當一個產品存在市場已經有一段時間後，可以預期它就是會有後繼接班對象登場；然而有時候有些產品明明感覺還很新（指上市時間）、在市場上的人氣也很旺，但是它們的產品週期卻出人意料的短暫，像是流星般劃過天空，留下我們無數的想念，這裡指的就是勞力士2022年無預警停產了Oyster Perpetual部分的彩色漆面作品。

是的，你沒看錯，Oyster Perpetual系列是在2020年9月發表採用彩色漆面的作品，同時把系列的尺寸重新調整為28mm、31mm、34mm、36mm與41mm，算算這些新款OP問世才20個月左右，也就是2年不到，通常這樣的時程都還可以算是「新」產品，結果勞力士的想法有時還真的不是那麼容易猜透。

同場加映：勞力士OP綠松石面受PPxTIFFANY帶動 身價升破25萬冷門色亦漲（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

如果說一款錶推出以後市場反應冷淡、銷量不佳因此品牌會想要見不好就收這還算合理，但問題是彩色漆面OP手錶過去兩年內可以說是品牌新崛起的當紅炸子雞，原本Oyster Perpetual系列屬於勞力士入門且行情相對合理沒被過份炒價的款式，結果自從彩色漆面登場以來，OP成為了勞力士旗下另一款溢價率爆表的神作，例如2022年初，綠松石面（TIFFANY藍）的41mm OP據傳國外報價衝破3萬歐元，寫下溢價率400%的瘋狂表現。至於其他顏色乃至於其他尺寸的彩色漆面，這兩年下來普遍的市場行情也都遠優於OP系列過去的水準。

通常如果手握這樣的人氣紅牌，品牌應該會想辦法讓它們的產品週期和話題延續久一點，但如果你最近有瀏覽勞力士官網的話，可能已經注意到Oyster Perpetual旗下部分的彩色漆面已經停產，這實在是讓人大感震驚的消息。

同場加映：Rolex｜OP彩色漆面手錶一年後爆紅 Tiffany Blue男女通殺漲價高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

原本勞力士在OP系列旗下的31mm、36mm與41mm等三個尺寸中導入彩色漆面（28mm和34mm則只有太陽放射紋面盤），不過那三個尺寸不一定都出齊糖果粉紅色、綠松石色、黃色、珊瑚紅色及綠色這五個顏色，除了36mm是唯一「全配」的尺寸，41mm和31mm都分別少了一個漆面，以下直接列出原本OP系列擁有彩色漆面的尺寸與顏色：

1. 31mm——糖果粉紅色、黃色、珊瑚紅色、綠松石色

2. 36mm——糖果粉紅色、綠松石色、黃色、珊瑚紅色及綠色

3. 41mm——綠松石色、黃色、珊瑚紅色及綠色

以上可知31mm沒有綠色漆面，而41mm也沒有糖果粉紅色漆面，然而隨著W&W錶展後，OP系列的陣容出現變化，如今擁有漆面的尺寸與顏色剩下：

1. 31mm——綠松石色及綠色

2. 36mm——糖果粉紅色、綠松石色及綠色

3. 41mm——綠色

對照起來可以發現勞力士停產彩色漆面的比例超過5成！原本最炙手可熱的41mm竟只剩下綠色漆面，而顏色最齊36mm也少了黃色和的珊瑚紅色，其實這兩個顏色等於正式從品牌的OP漆面家族中「畢業」了，目前系列的彩色漆面只保留糖果粉紅色、綠松石色、及綠色等三色，選擇性一下少很多，一時間還真讓人摸不透勞力士的想法，到底接下來他們會不會再發表新的漆面顏色，或是再過一陣子乾脆全停產漆面？著實讓人充滿懸念，只是幾乎可以肯定的是，已經停產的那幾個尺寸和顏色，這陣子的行情應該有望再被推高上去，畢竟愈買不到的愈想要，OP彩色漆面這次來個「急流勇退」，讓市場整個感到有點措手不及。

相關文章：ROLEX勞力士｜全新GMT-Master II左手版 首見黑綠圈配黑盤綠針

相關文章：Rolex Sea-Dweller改裝錶升值4倍 軍綠中東面盤、碳纖錶殼超粗獷

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士無預警停產OP系列部分產品 最搶手41mm TIFFANY藍面走入歷史？】