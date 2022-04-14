2022 Rolex Deepsea手錶7項新革新　勞力士隱藏款細節升級不加價

ROLEX勞力士2022年新品出爐後，大家的焦點都放在Air-King或GMT-Master II等新款身上，不過如果最近有上勞力士官網瀏覽，會發現Sea-Dweller系列的兩款Deepsea也都標上了「2022新款腕錶」的記號，這到底是哪招？因為光看手錶官圖外觀，幾乎不覺得手錶有什麼變化，而且點進去看手錶的價格，和品牌2022年1月後採用的新價還是一樣，那麼到底這兩款Deepsea的新是指什麼呢？

原來Sea-Dweller的Deepsea屬於品牌2022年的隱藏版新款，雖然勞力士沒有在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展發表新款時提到這款錶，但其實手錶的外部規格有進行重新調整，猶如一種深度進化的升級版。新改款後的Deepsea型號改為136660，錶殼材質與尺寸都還是不鏽鋼與44mm不動，防水性能和機芯也都是3,900米與3235機芯，不過如果有機會比對舊款126660和新款136660，會發現後者出現以下幾點革新：

1. 單向旋轉外圈更加纖薄——勞力士採用新的錶圈設計，進一步優化其旋轉機制。

2. 藍寶石水晶鏡面看起來更明顯——因為錶圈變薄的關係，所以鏡面變得更起眼，藍寶石邊緣經過倒角處理，有更銳利的立體感。

3. 採用品牌研發的新款RLX鈦合金底蓋，緊固圈也做得更薄。

4. 藍寶石水晶鏡面加上防反光塗層，面盤看起來會更清楚。

5. 錶帶的Glidelock延展系統去除原本的蠔式摺扣延展鍊節設計，讓鍊節延展過程更順暢。

6. 面盤上的日期顯示窗及日期盤比例放大約8%，提升易讀性。

7. 時標和指針上的Chromalight夜光物料經過優化，可以發出更亮更持久的夜光。

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其中第3點還要再補充說明，所謂的RLX鈦合金是勞力士採用的新式鈦合金，而過去126660在底蓋邊緣上刻有「ROLEX OYSTER DEEPSEA ♕ SEA-DWELLER 12800 ft = 3900 m ♕」這些文字、數字和符號，如今在136660的背面則會發現鐫刻字樣改放到底蓋的斜面上，依序刻有「Rolex Deepsea」、「Sea-Dweller」、「RLX titanium」和「12800 ft = 3900 m」等字樣，從這些差異中都可以區別出新款與舊款。

整體看完會覺得難怪Deepsea沒有和其他新款一起公開宣佈，因為它真的是外觀不容易發現的細節升級，也因此品牌在2022年1月調整過手錶價位後，到了近期推出136660，兩款錶的價格還是不變（D-blue面盤的價格比黑面要高一點），等於是價格不變，但內涵升級，這倒是在品牌手錶定價持續調漲的情況下難得一見的好消息，不過Deepsea畢竟專業機能太強悍，一般消費者恐怕不一定會因為這些「微整」就突然多了入手衝動，不過不管怎麼說，品牌推出改款的用意都是為了讓手錶變得更好戴、實用性更強，這都是值得肯定之處。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022年勞力士隱藏版改款 揭祕海使Deepsea 7項新變化】