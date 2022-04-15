Rolex｜勞力士新款Air-King換湯不換藥？6大規格價格差異一次看

一如外界預期，ROLEX勞力士在2022年發表了新改款的Air-King（型號為126900）取代舊型號116900。雖然上一代Air-King改款至今不過6年時間，但是因為116900的面盤造型和勞力士已經終止合作計畫的英國超速噴射汽車Bloodhound SSC帶有太強烈的淵源，所以時空發展到今日反而顯得有點尷尬，因此Air-King是許多人「看好」2022年勞力士預備要改款的作品之一，結果這個預測在今年日內瓦鐘錶與奇蹟錶展開展後還真的兌現了，只是最後結果和許多人想像的似乎還是有些落差。

第一眼看到新款Air-King 126900，大家的反應應該都是「咦！」因為手錶長得和舊款實在太像了，像到還以為勞力士是不是搞錯了，但是這其實也符合品牌一貫的風格——以小細節變化來展現手錶與時俱進的精神。所以新款Air-King看起來與舊款大同小異並不令人意外，比較令人好奇的是，新款究竟改了什麼？

在提到新款的亮點之前，先看看126900與116900有哪些相似之處，包括40mm的不鏽鋼蠔式錶殼、手錶搭配三板帶、防水性能100米、雙扣鎖錶冠，以及富有Bloodhound SSC汽車儀表風格的面盤設計等等，同時手錶功能也還是基本的大三針，這些設定都是新舊款Air-King所共同擁有的特徵，至於126900又有哪些新元素，以下便一一列出讓大家看個明白。

1. 新增錶冠護肩

2. 蠔式鍊帶的中間鍊節加寬

3. 鍊帶啟用蠔式保險扣

4. 面盤的5分鐘刻度前面多加一個零變成「05」讓面盤看起來更具一體感

5. 3、6、9點時標都填上改良版Chromalight夜光塗料（舊款的3、6、9時標都是純粹白金材質沒有填夜光塗料）

6. 最後一點但也是最重要的一點，126900也改換上了3230機芯，跟上勞力士的機芯接班工程

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看起來Air-King 126900的變化比第一眼要多很多，要說品牌換湯不換藥似乎也不盡公允，其中尤其機芯升級為32系的影響比表面上看起來巨大，雖說勞力士出品的機芯新款和舊款品質不會大到很有感，但至少126900搭載的3230機芯在動力儲存方面會比116900搭載的3131機芯要多出22小時（70小時比48小時），幾乎多出一天的動能，日常佩戴也會顯得更有餘裕。

不過機芯的升級按照過去幾年的經驗，等於手錶的定價也會隨之提升，由於Air-King 116900才剛在2022年漲過一次價，因此新款雖然價格理所當然會在墊高上去，但一來一往之間只是「小漲」了港幣1,600，看在機芯規格和品質於帳面上都有所升等，這裡提高的購錶成本也還算可以接受。而在新款126900面世後，能否一改舊款前幾年比較沉寂的市場表現，後續值得關注。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士新款Air-King 126900六大變化規格價格一次看】