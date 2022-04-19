OMEGA x SWATCH｜入手平價登月錶MoonSwatch　你要知道的3件事！

2022年3月底在全球各地掀起了一波排隊買錶潮，主角不是PP金鷹、勞力士Daytona或水鬼等這類大家耳熟能詳的超人氣夯錶，反而是一枚SWATCH手錶！你一定有印象那是OMEGA x SWATCH Speedmaster MoonSwatch這款神來一筆的聯名錶，它在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展開始前一度搶戲到讓人轉移對年度大型錶展的注意力——這實在不是件容易的事，也是過去我們有點難以想像的事。

所謂的MoonSwatch概念很簡單，就是把SWATCH集團中最暢銷品牌OMEGA超經典的人氣系列Speedmaster超霸登月錶設計移植到集團中最入門的平價品牌SWATCH石英錶身上。當然這並非鐘錶史上首度有兩個品牌進行聯名的企劃，不過OMEGA x SWATCH這個組合應該是讓不少人看得跌破眼鏡，光是第一次聽到的震撼度就足以讓人印象深刻了。

而且雙方這次的聯名也算很有誠意，因為除了讓SWATCH以神似OMEGA登月錶的造型登場，還以太陽系的11大星體為主題，一口氣發表多達11款作品，包括地球、月球、太陽、火星、木星、土星、冥王星、金星、天王星、海王星和水星等，分別以不同顏色、設計細節以及錶背上的星體圖案展現個性，再來就是定價HK$ 2,100實在是太誘人，它可說是印有OMEGA標誌的手錶中最親切的價格了，難怪MoonSwatch一上市時因為品牌限點且又首批限量（僅是第一時間的發行量有限，產品本身並非限量錶）的策略引起了廣大迴響，造成首賣當天全球的排隊搶錶潮，究竟MoonSwatch還有什麼值得入手的吸引力呢。

以下三點是你未來想入手時值得參考的重點。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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評點一：保留登月錶DNA但材質大不同

一如前面提到，MoonSwatch雖然使用的是SWATCH的生物陶瓷（Bioceramic）材質（這材質聽起來很先進，但本質上還是可以視為一種進階版的塑料，倒也不用對它期望太高），但因為手錶的外觀和尺寸等都和OMEGA登月錶如出一轍，包括按把和錶冠也都有九成以上的相似度；另外細看MoonSwatch的錶圈，包括登月錶招牌的測速計刻度以及經典的「Dot over 90」等設計元素也都有做出來，就連登月錶靠近鏡面中心隱藏的微小Ω符號，MoonSwatch也依樣畫葫蘆地改放上一個「S」字樣揣摩到位，因此MoonSwatch真的算是移植了登月錶DNA中的精髓，光就外型，兩者的相似度高得驚人。

評點二：移植超霸手錶的功能特色

OMEGA登月錶會附上一點魔術貼尼龍錶帶，這個配件的靈感來自品牌替太空人製作專用錶時，使用魔術貼的錶帶可以更容易調整錶帶長度，不管是要穿著太空衣戴錶或脫下太空衣戴錶，魔術貼錶帶都可以很快地調整成適當的長度。MoonSwatch的錶帶外型上和OMEGA登月錶的尼龍錶帶也很像，而且上面還分別印了兩個品牌的Logo。若你原本就是OMEGA登月錶的錶主，因為MoonSwatch本身的尺寸和登月錶一樣，所以就連登月錶的錶帶也適合裝在MoonSwatch身上，這能讓兩款出自不同品牌的錶更有兄弟錶的味道。

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評點三：一分錢一分貨 MoonSwatch不是OMEGA Speedmaster

MoonSwatch的面盤和錶帶上都有OMEGA的Logo沒錯，但其實它骨子裡還是一款SWATCH手錶，這是在入手前要先做好的心理準備。畢竟MoonSwatch和OMEGA登月錶的定價至少差了25倍，錶殼材質也有明顯不同，因此戴慣金屬錶殼機械錶的人剛戴MoonSwatch會需要點時間適應，MoonSwatch長得和OMEGA登月錶是很像，可是兩者的重量卻差很大，而且SWATCH搭載的是石英機芯，戴一陣子後總是會遇到電池沒電需要換電池的時候，甚至可能戴個幾年就因為零件老化或其他因素而損壞無法再戴，和OMEGA登月錶這種如果正常保養可以戴一輩子沒問題的機械錶還是有差，不過MoonSwatch贏在入手門檻低，加上配色搭上星體主題又很有話題，可以在眾多款式中挑選一款自己喜愛的錶，會是買錶過程中的一件樂事。

如果你想入手：

MoonSwatch在首賣後目前尚未進貨，品牌數度表示這款錶並非限量，之後會如同一般款式般販售，所以如果不急著戴的話，只要多點耐心總會等到手錶數量追上市場需求的那天，但以現階段而言品牌不接受預購、也不確定何時會再進貨，看來還是只能先按兵不動。話說回來，MoonSwatch在剛推出時成功炒熱話題與買氣的確讓人刮目相看，它可以當成登月錶非常好用的替代品，也是年輕族群想要體驗登月錶家族一個價格相對便宜的敲門磚，但現在多數想要的人應該都還在等貨到，就怕時間如果拖得太久，一旦大家興致消褪，可能手錶後續的市場反應就難以再複製剛上市時的熱度。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：想入手平價登月錶MoonSwatch？先了解這三點再決定也不遲】