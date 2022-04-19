OMEGA x SWATCH｜入手平價登月錶MoonSwatch 你要知道的3件事！
/ 2022.04.19
所謂的MoonSwatch概念很簡單，就是把SWATCH集團中最暢銷品牌OMEGA超經典的人氣系列Speedmaster超霸登月錶設計移植到集團中最入門的平價品牌SWATCH石英錶身上。當然這並非鐘錶史上首度有兩個品牌進行聯名的企劃，不過OMEGA x SWATCH這個組合應該是讓不少人看得跌破眼鏡，光是第一次聽到的震撼度就足以讓人印象深刻了。
而且雙方這次的聯名也算很有誠意，因為除了讓SWATCH以神似OMEGA登月錶的造型登場，還以太陽系的11大星體為主題，一口氣發表多達11款作品，包括地球、月球、太陽、火星、木星、土星、冥王星、金星、天王星、海王星和水星等，分別以不同顏色、設計細節以及錶背上的星體圖案展現個性，再來就是定價HK$ 2,100實在是太誘人，它可說是印有OMEGA標誌的手錶中最親切的價格了，難怪MoonSwatch一上市時因為品牌限點且又首批限量（僅是第一時間的發行量有限，產品本身並非限量錶）的策略引起了廣大迴響，造成首賣當天全球的排隊搶錶潮，究竟MoonSwatch還有什麼值得入手的吸引力呢。
以下三點是你未來想入手時值得參考的重點。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
評點一：保留登月錶DNA但材質大不同
一如前面提到，MoonSwatch雖然使用的是SWATCH的生物陶瓷（Bioceramic）材質（這材質聽起來很先進，但本質上還是可以視為一種進階版的塑料，倒也不用對它期望太高），但因為手錶的外觀和尺寸等都和OMEGA登月錶如出一轍，包括按把和錶冠也都有九成以上的相似度；另外細看MoonSwatch的錶圈，包括登月錶招牌的測速計刻度以及經典的「Dot over 90」等設計元素也都有做出來，就連登月錶靠近鏡面中心隱藏的微小Ω符號，MoonSwatch也依樣畫葫蘆地改放上一個「S」字樣揣摩到位，因此MoonSwatch真的算是移植了登月錶DNA中的精髓，光就外型，兩者的相似度高得驚人。
評點二：移植超霸手錶的功能特色
OMEGA登月錶會附上一點魔術貼尼龍錶帶，這個配件的靈感來自品牌替太空人製作專用錶時，使用魔術貼的錶帶可以更容易調整錶帶長度，不管是要穿著太空衣戴錶或脫下太空衣戴錶，魔術貼錶帶都可以很快地調整成適當的長度。MoonSwatch的錶帶外型上和OMEGA登月錶的尼龍錶帶也很像，而且上面還分別印了兩個品牌的Logo。若你原本就是OMEGA登月錶的錶主，因為MoonSwatch本身的尺寸和登月錶一樣，所以就連登月錶的錶帶也適合裝在MoonSwatch身上，這能讓兩款出自不同品牌的錶更有兄弟錶的味道。
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評點三：一分錢一分貨 MoonSwatch不是OMEGA Speedmaster
MoonSwatch的面盤和錶帶上都有OMEGA的Logo沒錯，但其實它骨子裡還是一款SWATCH手錶，這是在入手前要先做好的心理準備。畢竟MoonSwatch和OMEGA登月錶的定價至少差了25倍，錶殼材質也有明顯不同，因此戴慣金屬錶殼機械錶的人剛戴MoonSwatch會需要點時間適應，MoonSwatch長得和OMEGA登月錶是很像，可是兩者的重量卻差很大，而且SWATCH搭載的是石英機芯，戴一陣子後總是會遇到電池沒電需要換電池的時候，甚至可能戴個幾年就因為零件老化或其他因素而損壞無法再戴，和OMEGA登月錶這種如果正常保養可以戴一輩子沒問題的機械錶還是有差，不過MoonSwatch贏在入手門檻低，加上配色搭上星體主題又很有話題，可以在眾多款式中挑選一款自己喜愛的錶，會是買錶過程中的一件樂事。
如果你想入手：
MoonSwatch在首賣後目前尚未進貨，品牌數度表示這款錶並非限量，之後會如同一般款式般販售，所以如果不急著戴的話，只要多點耐心總會等到手錶數量追上市場需求的那天，但以現階段而言品牌不接受預購、也不確定何時會再進貨，看來還是只能先按兵不動。話說回來，MoonSwatch在剛推出時成功炒熱話題與買氣的確讓人刮目相看，它可以當成登月錶非常好用的替代品，也是年輕族群想要體驗登月錶家族一個價格相對便宜的敲門磚，但現在多數想要的人應該都還在等貨到，就怕時間如果拖得太久，一旦大家興致消褪，可能手錶後續的市場反應就難以再複製剛上市時的熱度。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：想入手平價登月錶MoonSwatch？先了解這三點再決定也不遲】