Rolex Air-King手錶行情急跌　116900半年暴漲5成為何突然下滑？

勞力士2022年推出了Air-King的新型號126900，這樣一來舊款116900也隨之停產；事實上Air-King系列在今年會有動作這件事，早在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展登場前就已經傳得沸沸揚揚，不過之前有些傳聞是提到Air-King可能整個系列被「關閉」。

之所以會有這個臆測是因為此系列近年的市場表現有點疲軟，加上2016年勞力士推出116900時的重要設計淵源——英國超速噴射汽車Bloodhound SSC也已經終止和品牌的合作關係，所以看起來Air-King會被送入歷史也是有幾分可信度，因此影響所及，大概在2022年年初開始，原本市場行情表現普普的116900像是吃了大力丸般開始飆漲。

舊款Air-King 116900原本是勞力士相對冷門的運動錶，但是在2022年的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展開幕前因為停產傳聞四起，導致手錶行情隨之暴漲。（Rolex）

根據外媒Passion_Luxury_Watches的報導，116900在2022年年初的身價大概是8,750歐元左右，比起這款錶在去年第四季約8,650歐元的身價有小漲一點，然後接下來的情況就有點瘋狂了，在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展於3月30日登場前，由於市場預期116900會停產的心理，因此手錶的行情整個三級跳，在3月底時衝高到13,250歐元的巔峰境界，看起來如果勞力士真的在2022年「關閉」Air-King系列，手錶的行情還真的有可能再持續升上去。

新款Air-King 126900由於外觀和舊款差異不大，發表後反而衝擊到舊款的市場身價。（Rolex）

結果有點事與願違，勞力士在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展釋出的新品資訊中，116900的確是停產了，但卻衍生出了造型相似度很高的接班新款126900，這下子市場整個有點措手不及，連帶也讓116900士氣如虹的漲價曲線受影響開始往下掉，邁入到2022年4月後，116900的價格大概比3月底那波高峰要下跌500歐元左右，看起來新款126900因為外觀造型變化不大，多多少少降低了市場對Air-King的興趣。

Air-King 116900過去半年內國外行情走勢（Instagram@passion_luxury_watches）

有關126900和116900到底改款前後差在哪裡，先前在《Rolex｜勞力士新款Air-King換湯不換藥？6大規格價格差異一次看》這篇文章中已經清楚解釋過，在此不再重複介紹；比較有趣的是，116900因為錶展前的停產傳聞成了受益者，原本它算是勞力士運動錶中相對冷門的款式，但是受到停產消息「助攻」，導致這款錶在過去半年前後，市場價格狂漲了將近50%之多，目前116900普遍市場行情可以喊到12,800歐元，對比2021年的價格水準有明顯提升，然而在新款126900現身後，116900的行情還能不能像前幾個月這樣猛爆式成長，接下來不妨再繼續觀察下去。

相關文章：2022 Rolex Deepsea手錶7項新革新 勞力士隱藏款細節升級不加價

+ 4

相關文章：Rolex停產OP系列部分手錶 最搶手41mm TIFFANY色錶面已成歷史？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Air-King 116900過去半年價格行價暴漲5成 最近一個原因開始走跌】