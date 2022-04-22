2022 TUDOR｜帝舵王牌Black Bay、Royal新手錶　款式、價格一次看

TUDOR帝舵2022年的Watches and Wonders Geneva日內瓦鐘錶與奇蹟錶展總共帶來5款新作，多數款式為既有作品的改款微調，其中Black Bay系列還是品牌的絕對主力。

今年的帝舵新錶超過一半以上都帶有複雜功能（包括計時碼錶或兩地時間），這在過往是比較少見的情況，而且比起2021年品牌積極嘗試將新材質融入手錶，今年品牌還是回歸基本的不鏽鋼、半金等這些常見、市場接受度高的材質，至於品牌到底發表了哪些新作，以下便來一一重點瀏覽。

2022年TUDOR 2系列新錶推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Black Bay Chrono S&G

Black Bay Chrono S&G延續Black Bay系列的經典特色，保留自1969年來即成為帝舵潛水錶標誌的著名「雪花」指針，與圓拱形錶面形成鮮明對比，確保清晰易讀。新款配置太陽光線效果磨砂香檳色面盤，兩個小錶盤則使用霧黑色強化讀時效果。直徑41毫米的黃金鋼錶殼保留了Black Bay系列的特點，還有一個細節─黃金按把的設計靈感同樣來自第一代帝舵計時錶，至於黃金固定外圈搭配黑色陽極氧化鋁測速計錶圈，這和2019年推出的Black Bay Chrono S&G（黑面搭金色小錶盤）一致，於運動感中蘊含一絲優雅貴氣。

Black Bay GMT S&G

繼2018年推出的帝舵「百事圈」Black Bay GMT後，2022年品牌進一步發表半金新款。面盤上有兩枚稜角分明的「雪花」指針，較細長的一根指針標示原居地時間，每24小時環行面盤一周。較短的雪花指針則標示所在地時間，具有獨立調時功能，可向前或向後調時。日期窗設在面盤3點鐘位置，與標示所在地時間的指針相連，若逆向調時倒退至午夜前，日曆隨即瞬跳至前一天。而第三地時間則可藉由24小時刻度雙向旋轉外圈搭配24小時指針共同顯示。錶款的陽極氧化鋁錶圈設有金色填充數字刻度，並且一改紅藍雙色，以棕色底色的半圈代表日間12小時、黑色底色半圈則代表夜間時間，散發另一種更典雅的懷舊風格。

Black Bay Pro

有沒有想起1971年首款Explorer II手錶呢？Black Bay Pro是2022年帝舵最具有新意的全新創作，手錶配備兩地時間功能，在今日社會的實用性相當高。Black Bay Pro搭載與Black Bay GMT一致的帝舵原自製機芯MT5652，不過手錶外觀配備經磨砂處理的24小時刻度固定外圈及標示24小時時間的黃色「雪花」指針，這些點則和Black Bay GMT作出明顯區隔。

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TUDOR Royal

TUDOR Royal兼具運動氣息與時尚感，配備與錶殼一體成型的金屬錶帶，搭載自動上鍊機芯，是帝舵旗下入門款好選擇。2022年此系列推出許多不鏽鋼款及金鋼款，共有4種尺寸、9款錶面可選。

Black Bay 31/36/39/41

帝舵2022年第三款採用半金錶殼的作品，這次帝舵一口氣推出31、36、39及41mm等四種尺寸，全部採用半金錶殼搭配五鍊節錶帶及T-fit快速調節帶扣。新款搭載多款帝舵表原廠機芯，包括最新引入的型號MT5201（31mm），另外還有MT5400機芯（36mm）、MT5602機芯（39mm）和MT5601機芯（41mm），這些機芯都通過瑞士天文台（COSC）認證，確保手錶的品質耐操可靠。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵2022年Black Bay和Royal系列新作重點、價格一次看】