一覽PP百達翡麗12隻新款手錶　經典Calatrava、橄欖綠錶面成大熱

睽違兩年，2022年日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches and Wonders Geneva）終於開展，擁有 100 多項專利設計的「錶王」Patek Philippe 百達翡麗展現過人特色，推出12款最新時計，頂級複雜功能款式選擇更加豐富。

品牌同時重新演繹旗下多款腕錶風姿，全線系列更添豐富。此外還推出一系列稀有手工藝時計，有59件獨一無二珍品以及限量之作，2022年4月6～23日於日內瓦百達翡麗沙龍展出公諸大眾欣賞。

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實用複雜功能 結合年曆與兩地時間

在「實用複雜功能」方面，如1996年獲發專利的年曆裝置，提供全日曆星期/日/月 顯示，每年只需由人手校正一次。1997年的兩地時間裝置展示兩個時區時間。2022年，百達翡麗首次將兩項如此巧妙和易用的複雜功能匯集於一錶之中。

編號 5326G-001 年曆及兩地時間腕錶搭配 31-260 PS QA LU FUS 24H 新款機芯 (具備八項專利)，日期顯示與當地時間同步，並可隨著時區變動自動前後校正，首度結集旗下兩項出眾複雜功能。這項功能獨一無二，需搭配一個新穎的容納框架，品牌特此以 Calatrava 錶殼為本，創作出嶄新的腕錶外觀，錶側全以交錯飾釘圖案點綴；炭灰色經典復刻錶面細節賞心悅目，叫人想起古董相機。

「經典復刻」風格洋溢當代氣息

2022年春季，百達翡麗重新演繹兩款時計，正展示古典風格與現代氣息巧妙交織之道，並非旨在複製或再版推出昔日的時計款式，而是務求腕錶的美感蛻變，與時演進成為當下模樣。

橄欖綠色長青不衰，經典綠色再展風采

綜觀不少時候，綠色於百達翡麗時計系列中屢放異彩。Aquanaut Luce 腕錶於2004年問世，一派悠閒典雅，流露現代氣息。錶面及錶帶展現「遊歷卡其」綠色，深受注目。2021年推出另一種錶面顏色—橄欖綠色，這種色調在 Twenty~4 編號 7300/1200A-011 自動上弦腕錶上率先登場。同年，百達翡麗將綠調色譜延伸至編號 5930P-001 世界時區自動回位計時碼錶，在這款自動上弦時計錶面中央漆以略深的綠色，呈現乳光綠彩。 如今，品牌現有時計系列三款腕錶亦添上橄欖色調，外貌煥然一新，平添現代與恆久感覺。全新錶面色調令各款腕錶更顯個性，光影效果變幻無窮。新款時計風格分明，當代氣息濃烈。

最新二款世界時區腕錶

百達翡麗世界時區腕錶於1930年代登場，一眼盡收全球 24 個時區時間，舉世知名。有賴品牌於1999年榮獲專利的獨家裝置，錶主只要按下十時的按把，即可按照一小時的幅度同步校正所有顯示。繼編號 7130R-014 世界時 區女裝腕錶搭配橄欖綠色錶面以後，百達翡麗旅行時計系列現有兩款腕錶增添最新款式。

寶石鑲嵌綻放魅力

對於百達翡麗而言，寶石鑲嵌一直是最富吸引力的表達方式之一，足以突顯時計美感，藉此細賞錶內微機械的精密點滴。旗下現有兩款時計推出最新款式，正好突出創意與技術的聯繫。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：快速掌握錶王PP百達翡麗2022年新作 Calatrava、經典復刻、綠面、世界時區全出動】