HUBLOT極致工藝表現　一體式陶瓷陀飛輪三問腕錶　技術要求極高

如果有一枚腕錶兼備三問加陀飛輪，糅合兩大腕錶複雜功能已經令人驚艷，是次HUBLOT還挑戰全陶瓷材質製錶技術，終於創造出全球第一款三問陶瓷腕錶、品牌第一款Big Bang Integral一體式黑色陶瓷腕錶以及第一款Big Bang Integral一體式陀飛輪腕錶。

Big Bang Integral 一體式陀飛輪大教堂三問腕錶，白色陶瓷款458.HX.1170.HX.YOS，灰色啞光錶盤，鍍銠緞面嵌入式刻度，覆以白SuperLuminova螢光塗層，限量發行18枚（圖片來源：HUBLOT）

其實早在2014年，HUBLOT已經掌握了三問錶的技術，在該年品牌就憑著大教堂陀飛輪三問錶在日內瓦鐘表大賞中獲得行業大獎。一次過將不同的複雜功能融合為一，果真是擅長「融合的藝術」的HUBLOT。雖然陶瓷錶大家見得多，但所有的陶瓷錶主要都是在錶冠、錶圈及按鈕上使用陶瓷材質，所以是次首次採用通體陶瓷材質設計、製造及組裝大教堂三問陀飛輪腕錶，乃是全球首次的壯舉。

Big Bang Integral 一體式陀飛輪大教堂三問腕錶，黑色陶瓷款458.CX.1170.CX.YOS，限量發行18枚（圖片來源：HUBLOT）

但以前無人做，也代表了當中蘊含了相當高的難度，例如在陶瓷上加工及處理要獲得最理想的均勻效果，對於陶瓷著色及燒製方面有極高的要求，雖然品牌在陶瓷材質的範疇上已經鑽研了超過20年，但100%純色陶瓷材質大大增加了錶殼設計的複雜程度，既會影響錶殼的防水性能，亦難以保證清澈的報時鳴音，每一個細節環環緊扣之下即使是微小的失誤也可能前功盡廢要推倒重來，所以是次一口氣推出36枚作品，是為品牌向世界宣布此技術已成功掌握並能夠成熟運用。

一開始說過，是次新作有三個「首次」，其中一個是首次採用陀飛輪機芯的Big Bang Integral一體式陶瓷腕錶，作品使用了自家設計的陀飛輪機芯，搭載MHUB801手動上鏈機芯，提供長達三天即80小時的動力儲存，雖然足夠出眾，卻並非罕有，因為愛接受挑戰的品牌早在陀飛輪的範疇上劃上成功的一筆，創下長達50天的手動上鏈陀飛輪腕錶動力儲存的世界紀錄。

Big Bang Integral 一體式陀飛輪大教堂三問腕錶，參考售價：31,190,000日圓（圖片來源：HUBLOT）

最後，是次的Big Bang Integral一體式三問陶瓷腕錶限量發行36枚，配備43毫米直徑錶殼，當中一半，即是18枚使用白色陶瓷，另外一半則採用黑色陶瓷打造，亦都是品牌首款Big Bang Integral一體式黑色陶瓷腕錶。如此複雜的工藝加上領先的美學精神，是次新作實在彌足珍貴，別具象徵意義。