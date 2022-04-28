MoonSwatch手錶行情下跌　網友分享原價購買平價OMEGA登月錶心得

最近在市場上爆紅的OMEGA x SWATCH Speedmaster MoonSwatch經過首賣時的瘋狂排隊搶買潮以及首週的誇張轉賣價格潮後（曾有人在網上喊出超定價30～40倍的數字），根據外媒WatchPro的追蹤觀察後發現，目前MoonSwatch的行情普遍已經開始下降，但還是保持在超定價的水準，不過已經沒像之前那麼離譜，而是維持在超定價2～3倍的程度。

眼見MoonSwatch引起市場的高度興趣，SWATCH還是老神在在地表示這款產品並非限量生產，接下來都會持續製造以盡可能地滿足市場需求，也希望可以減輕SWATCH專賣店員工的壓力（因為他們應該每天被消費者問到也很頭大）。

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雖然品牌一再強調手錶沒有限量、會持續補貨的消息，但以現階段來說，MoonSwatch還是很難買，最近有台灣錶友在愛錶咖社團分享自己目前為止入手的MoonSwatch，一字排開包括地球款、木星款、土星款和天王星款，他表示自己再買到一枚火星款就滿足了，看到這裡可能會以為網友是不是有什麼特殊管道，或是真的砸了大錢買炒價，結果網友解釋說他目前買到的4枚都是定價入手，但他是出動了自己、兒子和朋友等四人才好不容易買到。

網友並非在首賣當天入手，這下讓我們不禁好奇，自從首賣後雖然SWATCH宣稱會再持續補貨，但好像都沒有看到品牌正式公告補貨，結果網友說他也是看到其他錶友分享訊息，現在台灣有賣MoonSwatch的兩間門市（台北101或西門）都是隨機補貨，也就是只要在門市營業時間有貨到他們就上架，所以網友當初入手這4枚是在之前清明連假連4天去門市詢問，才終於在最後一天被他遇到進貨，幸運買到自己的意中錶。只是這樣一來也難免被其他網友吐槽說品牌一直說沒貨結果又偷賣，讓人有點切心；總之現在的情況就是要碰運氣，而且還要有時間一直往門市跑才有機會買到。

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在香港的情形是如此，其實在全球也都差不多，MoonSwatch「平價版登月錶」的號召力實在太誘人，在現在市場依舊求過於供的情況下，不管SWATCH再怎麼強調手錶不限量，由於它現在轉賣的行情還屬在高點，所以不管是想買來自用還是轉賣的人也還是很多。

以國外的電商平台來看，目前Chrono24光是在一週內就賣出了100多枚MoonSwatch，平均出售價格約1,100歐元（約合港幣9千2），而且要注意的是，這裡說的價格是指真正的成交價，不是賣家自己的喊價，可見MoonSwatch的超定價行情並非有行無市。

另外美國的潮流飾線上商店StockX站內的大數據也可以看出一些有關市場對於MoonSwatch的喜好傾向。自從這款錶在StockX開賣以來，和歐米茄登月錶長得最像的「月球版」的MoonSwatch已經售出將近540枚，手錶在剛開賣的第一週行情最高衝到1100多美金的高點，然後接下來這兩週回跌，目前維持在900美金左右。至於最搶手的則非錶殼帶著TIFFANY藍色的天王星版莫屬，它在StockX網站上已經售出將近720枚，首賣第一週的行情曾衝上1900多美金，但可能是後來買的人多，導致現在這款錶的行情跌到剩700多美金。

如果以手錶普遍行情衡量各種版本的受歡迎度，那麼現在市場上最冷門的似乎是粉綠色錶殼的地球版，截至目前為止StockX賣出將近400枚，它的價格頂點只到900多美金，目前更是掉到剩550美金左右，不到定價的2倍。至於什麼時候MoonSwatch才能讓消費者走進店裡就能用定價輕鬆買回，這部分大概也只能等SWATCH加足馬力生產鋪貨才有可能；在這之前，或許想用定價買到MoonSwatch，還是只能像愛錶咖裡的那位錶友一樣，用恆心和運氣再加上一點人緣（才能揪朋友幫忙買），才比較可能順利把錶帶回家。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：平價超霸MoonSwatch二級市場價格下跌 最新行情變化】