Rolex GMT-Master II手錶最新行情　停產116710BLNR漲幅竟不如新

勞力士2022年新作最受矚目的款式要屬改成左冠再搭配嶄新綠黑雙色陶瓷錶圈的126720VTNR，不過這款錶目前還沒上市，因此只知道手錶的定價比起右冠的不鏽鋼款126710BLRO或126710BLNR要稍高一點點，但是市場行情則還沒有實際的案例可參考，不過既然系列中有新人出現，觀察一下其他成員的行情走勢也是很合理的事。

外媒Watchanalytics以2022年第一季為觀察期，他們發現目前市場上有幾款GMT-Master II在短短三個月內的行情就呈現驚人變化——當然會被挑出來的款式就代表它們的行情還在上漲；整體來說，GMT-Master II系列的買氣在2022年前三個月愈來愈旺，連帶助長了手錶的行情全面提升，Watchanalytics特別點出了7款GMT-Master II，他們在2022年1月的市場價格和2022年3月的市場價格呈現令人驚異的成長，以下就按當前市場行情由低到高來瞭解這7款在短短三個月內的價格漲幅。要注意的是，名單上的手錶不一定都是現役款式，有些雖然停產，但是市場詢問度還是很高、也還在二級市場上流通的GMT-Master II也會被列入討論範圍。（以下列出價格單位皆為歐元）

2022年第一季 Rolex GMT-Master II價格行情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

116710LN停產黑陶瓷圈綠針

2022年1月價格€14,900，2022年3月價格€19,900

116710BLNR停產藍黑圈

2022年1月價格 €17,600，2022年3月價格€22,000

126710BLNR現役藍黑圈

2022年1月價格€20,500，2022年3月價格€24,200

126710BLRO現役百事圈

2022年1月價格€24,600，2022年3月價格€29,900

126711CHNR永恒玫瑰金鋼沙士圈

2022年1月價格€24,200，2022年3月價格€28,200

126715CHNR永恒玫瑰金沙士圈

2022年1月價格€55,400，2022年3月價格€59,800

116718LN停產黃金殼綠面

2022年1月價格€61,000，2022年3月價格€72,500

其中又以停產的黃金殼綠面漲幅最誇張，三個月前後行情差了將近19%，現在要入手一款116718LN要花上大約60.6萬港幣。除了黃金殼綠面之外的其他6款，三個月以來的價格差距普遍也有4~5千歐元的水準，也就是至少差了約3至4萬2港幣，可見現在熱門的勞力士系列行情還是沒有極限，短時間內的漲幅就很有感。

而從這幾款績優股身上，我們還可以發現一個奇特現象，那就是平平都是藍黑圈，已經停產的116710BLNR行情反而沒有現役的126710BLNR高，雖然兩款都採用陶瓷錶圈，但畢竟後者搭載的是勞力士新世代的32系機芯，機芯規格的進化恐怕便是兩款價格差異的關鍵，這點倒是和通常絕版品因為更稀有所以行情會較好的認知有點衝突，也是錶迷們若打算入手藍黑圈之前必須先認清的現象。

接下來等126720VTNR上市後，手錶的行情走勢讓人備感好奇。（Rolex官網）

接下來等126720VTNR正式發售後，對於GMT-Master II系列的市場行情應該又會有一波刺激作用，很多人都很好奇到時候左冠錶的熱度有沒有可能贏過傳統強權百事圈；而且就算超過，到底是短期現象抑或可以長期保持下去，都是未來值得繼續觀察的重點。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022年第一季GMT-Master II市場價格觀察 漲幅最高竟不是126710BLRO！？】