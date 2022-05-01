AP皇家橡樹、PP金鷹運動手錶行情插水　單月急跌7.3%揭市場崩盤？

2022年3月至4月，錶壇正逢睽違多時的大型錶展實體展回歸（日內瓦鐘錶與奇蹟錶展），這是令人振奮的好消息，代表錶壇正逐漸走出疫情陰霾回復往日的正常規律；不過另一方面，在同一時間高級手錶市場卻出現一個值得注意的現象，那就是收藏家們最愛的兩款運動錶「絕代雙驕」，近期卻難得出現價格下跌的情況，難道前幾年人氣手錶身價水漲船高的熱潮要走向泡沫化了嗎？

根據外媒Watchanalytics觀察，包括 Audemars Piguet 的皇家橡樹和 Patek Philippe 的金鷹兩大熱門中的熱門運動錶，它們的市場行情自從2022年3月初以後開始由高峰往下走，目前平均價格至少降低7.3%。這樣的降幅在近幾年兩款錶身價不斷高漲的年代顯得非常巨大，所以難免會讓人往不好的方面想。

AP Royal Oak 16202ST、PP Nautilus 5711/1A-014 運動手錶行情。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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進一步來看，以AP 2022年剛發表的新世代Royal Oak皇家橡樹39mm 「Jumbo」超薄錶16202ST為例，這款錶在3月時的行情為325,000歐元（你沒看錯，真的是直上港幣270萬），到了2022年4月時，16202ST的身價縮水成260,000歐元，在一個月內手錶的的行情就下跌了25%。

至於錶王PP家族旗下的金鷹也好不到哪去，幾乎所有的金鷹手錶這個月來價格都在下降，降幅較多的要屬玫瑰金款5711/1R（12%），另外綠面金鷹5711（Nautilus 5711/1A-014）的行情更是一個月內下跌21%之多，價格下跌來得又急又快，實在讓人捏了好幾把冷汗。

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Watchanalytics分析這些超人氣運動錶之所以在一個月內會有如此巨大的轉折，其實是市場正處於一個調整階段，之前手錶的行情彷彿沒有極限地狂飆是因為品牌產量不足以滿足市場需求，因此會讓消費者願意花更多錢只為了早一步入手自己的心頭好；而現在手錶行情往下降則是因為市場價格已經衝到了一個頂點，高出消費者認為的可接受範圍太多，所以市場需求會開始縮減。一旦賣家發現想要手錶的人變少了，他們會開始調降手錶價格，讓手錶釋出貨量吸引消費者上門。

結論就是光從皇家橡樹和金鷹這個月以來的行情變化可能還不足以代表整個市場即將要崩盤，Watchanalytics認為這是一種正常的調整，而且不光是手錶市場，綜觀其他奢侈品市場也都曾出現這種盛極轉衰的情況，不過行情下跌可以維持多久以及跌幅可以下探多少，後續都還必須密切注意市場脈動才會有更清楚的答案。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：單月市場行情平均跌幅直落7.3% AP皇家橡樹和PP金鷹等超級運動錶熱潮不再？】