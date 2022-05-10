OMEGA x SWATCH MoonSwatch全球爆紅之後　海馬成下一波聯名款？

OMEGA x SWATCH MoonSwatch這陣子引起全球錶迷的騷動，網路上對於雙品牌這次聯名的操作有著兩極的看法，有的人覺得這是在拉低兩者之間高價位品牌手錶的格調，但也有的人認為這種互相激盪炒熱話題的合作方式展現了高度創意，對兩個品牌而言加分效果大於扣分。

先不管這些比較嚴肅的評論，單單就市場反應而言，雙方這次真的是投下了一顆超有威力的震撼彈，從MoonSwatch目前在二級市場的報價來看，在SWATCH還沒真正達到他們所宣稱的會讓消費者想買都買得到的穩定供貨情況前，這個產品的確是小兵立大功地吸引了廣大市場的關注，並造成首批款式的秒殺盛況。

MoonSwatch的爆紅現象讓人不禁思考，如果OMEGA打鐵趁熱再搬出旗下其他系列和SWATCH聯名會如何？例如拿海馬這種明星款出來，似乎也滿有機會可以複製像超霸登月錶的搶錶熱潮。最近有錶友在IG分享了一款1980年代的老OMEGA，讓人驚覺OMEGA x SWATCH這樣的構想原來不是今年才出現，而是在將近40年前就曾經有雛型產生了⋯⋯

OMEGA 1980 Seamaster Recife石英錶，在當時有點類似現今MoonSwatch的定位。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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原來該名錶友Po出的手錶是一枚OMEGA在1984年生產的Seamaster Recife手錶（型號為SO 396.0984），這款錶面盤是有幾分OMEGA海馬的味道沒錯，但是從錶殼纖薄的程度看來，又有點像SWATCH石英錶那種追求纖細的風格。Seamaster Recif採用氧化鋼打造錶殼和鍊帶，搭載的是1430石英機芯，不過雖然歸屬在海馬系列，但是它的防水性能並不出色，只有30米。OMEGA當年為何會推出這款產品的目的我們不得而知，不過合理推論在當年的時空背景下，品牌為了拉近市場和自家產品的距離，並且跟上石英錶潮流，因此才開發出這樣試水溫的產品。

當然Seamaster Recife並不是OMEGA正式和SWATCH聯名的作品——在那個時代下SWATCH自己也才草創不久，OMEGA如果當時就和他們聯名，可能引起的話題性不會太高。不過品牌如果當年要打造一款石英錶，向同集團內的SWATCH取經的確是一個縮短研發時間的捷徑。比起今日的MoonSwatch，Seamaster Recife的OMEGA血統毫無疑問更「純正」，光是錶殼材質以及面盤上只放OMEGA Logo這幾點來看，這款OMEGA石英錶的誠意就比今日的MoonSwatch還要更高。

同場加映：MoonSwatch手錶行情下跌 網友分享原價購買平價OMEGA登月錶心得（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Seamaster Recife當年推出時應該也是帶有最平價OMEGA手錶的這樣的賣點，但手錶當年的定價以及和OMEGA機械錶手錶的價差已經不可考，只是按照常理判斷，Seamaster Recife的價格應該會比OMEGA機械錶相對親切不少，這種震撼力可能就和今日我們看到MoonSwatch的定價一樣。

目前在網路上想找Seamaster Recife這款錶不太容易，以eBay為例，關鍵字打「Seamaster Recife」也只會跑出兩筆結果，其中一枚的賣家來自墨西哥，另一枚則是來自日本，而且巧合的是，兩位賣家開出的價錢折合港幣在8千至1萬多左右，這價格和現在MoonSwatch普遍的炒價差不多。除了Seamaster Recife是二手老錶的狀態外，在價格相近的情況下，以稀有性和特殊性來說，選擇這款OMEGA早期的石英錶似乎收藏潛力還要高於MoonSwatch，只能說這款錶問世時間早了點，如果它放到現在應該可以賣到翻掉。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：MoonSwatch全球爆紅，連歐米茄海馬也聯名SWATCH？】