Rolex 11款熱門手錶4月行情　勞力士綠面Day-Date極搶手身價急漲

這幾年高級手錶市場很瘋綠色面盤，各品牌推出綠面手錶的頻率儼然已經急起直追藍色面盤，成為傳統黑、白、灰（銀）三色以外的主流面盤顏色；有意思的是，這種趨勢不只反映在綠面新錶愈出愈多的情況上，就連過去已經推出過、目前已經絕版的綠面手錶，現在的行情也開始大爆發，行情遠超過先前許多。

日本媒體Power Watch觀察到勞力士Day-Date 118138的身價這幾年來猶如鹹魚翻身，從一開始反應普普，到絕版後隨著綠面熱潮崛起反而開始吸引收藏家注意，導致手錶的行情前後判若兩錶，現在也躍身炙手可熱的勞力士熱門錶名單中了。

Day-Date 118138這款式是勞力士2013年、也就是已經將近10年前發表的作品了，它屬於36mm版本的Day-Date，除了黃金錶殼搭綠色面盤的118138，當年一起出道的還有黃金錶殼搭棕色面盤、白金款118139以及永恒玫瑰金款118135等等。這一批的Day-Date 36mm有個特色在於面盤和現在流行的彩色設計很合拍，而且當年Day-Date還有著皮錶帶的配置（現已），因此這幾款Day-Date也都搭配像是綠色、棕色、酒紅色等可以和面盤顏色呼應的皮帶，整體配色的一致性很高。不過這些總統錶登場的年代因為32系機芯還沒研發成功，所以它們都還是搭載舊款的3155機芯，因此隨著2019年32系機芯進駐Day-Date 36mm，像是118138這些作品也就此走入歷史。

Power Watch指出Day-Date 118138絕版前的日幣定價為211萬日幣（折合約HK$126,810），但是它前幾年的行情不是很理想，在二級市場還可以找到低於定價的選擇，但是今時今日已經大不同，目前在日本的二手錶店想找這款錶，行情已經衝高到400萬日幣左右了（折合約HK$240400），讓人懊悔當年沒有逢低入手，不然現在若要轉手就可以有很高的回報。

除了絕版款式，當前日本市場最熱門的幾款勞力士手錶，在經歷了2022年3月份瑞士日內瓦鐘錶與奇蹟錶展開展前的大低潮後（當時幾乎所有的勞力士熱門款身價都往下掉，有些還是一跌就超過30萬日幣以上），2022年4月的表現又是如何？以下直接一款一款報價給你看。

2022年4月11款熱門手錶最新價格行情。【已兌算成港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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■Submariner Date 126610LN

定價：1,118,700日幣／實際價格：2,180,000日幣（比2022年3月上漲2萬日幣）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,177,000日幣／實際價格：2,926,000日幣（比2022年3月上漲4萬日幣）

■DeepSea 126660

定價：1,538,900日幣／實際價格：2,050,000日幣（比2022年3月下跌3萬日幣）

■Daytona 116500LN

定價：1,609,300日幣／實際價格：4,960,000日幣（比2022年3月下跌19萬日幣）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,119,100日幣／實際價格：3,610,000日幣（比2022年3月下跌8萬日幣）

■Explorer I 124270

定價：793,100日幣／實際價格：1,350,000日幣（比2022年3月上漲6萬日幣）

■Explorer II 226570

定價：1,049,400日幣／實際價格：1,820,000日幣（比2022年3月下跌2萬日幣）

■Datejust 126200（36mm）

定價：804,100日幣／實際價格：1,180,000日幣（比2022年3月下跌1萬日幣）

■Yacht-Master 126622

定價：1,364,000日幣／實際價格：2,340,000日幣（比2022年3月上漲1萬日幣）

■Milgauss 116400GV

定價：1,014,200日幣／實際價格：1,710,000日幣（比2022年3月上漲8萬日幣）

■Air-King 116900

定價：793,100日幣／實際價格：1,560,000日幣（比2022年3月下跌5萬日幣）

從最新的價格資訊看來，勞力士熱門錶的行情在過去一個月內呈現比較穩定的情況，雖然還是有漲有跌，可是大多數款式的波動幅度不是很大，其中最近比較低潮的要屬Daytona 116500LN，因為它的行情剛在2022年3月掉了26萬日幣（折合約HK$15630），到了這個月又再接著掉19萬日幣（折合約HK$11420），光這兩個月的跌幅就超過40萬日幣（折合約HK$24040），行情表現是勞力士熱門款中較不理想的（即使如此，這款錶的溢價率其實還是很高）。看來錶展過後由於手錶改款與否或是有沒有新款登場都已經塵埃落定，因此它們的身價又已經慢慢趨於穩定，這對店家或市場來說也算是好事，否則手錶行情老是在大起大落，還真的十分考驗買賣雙方的心臟強度。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：“綠面手錶搶手就算停產也夯” 勞力士熱門款4月最新行情揭曉】