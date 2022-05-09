Rolex鋼殼運動手錶行情漲不停　停產綠水鬼超越GMT百事圈躍升亞軍

勞力士的不鏽鋼運動錶是市場上炙手可熱的產品，很多款式的超定價程度讓人有點望錶興嘆的感覺，而且這還不限於線上款式，就連已經停產的款式，在市場上的人氣和搶手程度可能也都還持續攀升中，例如已經停產的上一代綠水鬼116610LV就是個很明顯的例子。

根據外媒Watchanalytics的觀察，116610LV自從2020年停產以後，手錶的價格一度漲到一個歷史新高，隨著新款126610LV上的時間愈久，116610LV的市場行情也開始略為下降並保持在一個平穩的曲線上，不過這樣的情況並沒有維持太久，因為116610LV從2021年底開始價格又繼續往上走，進入2022年更是氣勢如虹，價格一路從約2萬2千歐元逐步墊高，進入到2022年4月更是一舉衝破3萬歐元大關，光是2022年目前為止它的身價就再提升了28%之多。

靠著前兩個月的價格暴衝氣勢，這使得停產的116610LV一路緊追GMT-Master II百事圈，到目前它的市場行情甚至超過了百事圈，成為勞力士目前在市場上行情僅次於Daytona的不鏽鋼運動錶（這裡指的是品牌近代生產的作品，拍賣會上那些珍稀的古董作品則先不列入討論）。

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要知道不論Daytona或是GMT-Master II都是具備進階功能的手錶，它們本身的定價就比116610LV要高，因此綠水鬼可以超過GMT-Master II百事圈還真的不是件簡單的事，推測其中的原因，伴隨停產而來的絕版吸引力、暫時成為絕響的綠面設計等都因素都有助於激起市場想要入手這款錶的強烈慾望，愈多人想得到就愈可能助長手錶的行情上漲。

有人氣、功能、話題，Daytona 116500LN目前還是市場價格最頂尖的勞力士鋼殼運動錶。（Source：Rolex）

有人可能會好奇那綠水鬼有沒有可能有一天再趕上Daytona 116500LN，雖然不能說不可能，但是以目前兩款錶的市場價格來看，綠水鬼明顯還有很大一段的距離，短時間內Daytona 116500LN還是可以穩居現代勞力士不鏽鋼運動錶身價排行榜第一名的寶座。倒是116610LV會不會藉著這次的氣勢就此站穩勞力士不鏽鋼運動錶身價榜第二把交椅的地位？一時之間也很難判斷，不如還是讓時間告訴我們答案吧。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士鋼殼運動錶市場價格最新排行 停產綠水鬼116610LV超越百事圈躍居第二】