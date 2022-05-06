Breitling原版飛行員腕錶70周年致敬復刻作　超越前代的時尚魅力

經典之所以是經典，全因經歷得起時代的元素，包括設計和工藝，還有隨著時代而前進的精神就能夠做到歷久常新。在70年前，瑞士製錶商百年靈（Breitling）推出其原版飛行員腕錶，向來受到飛行員以及名人的歡迎，甚至是太空人也曾佩戴。來到70年後的今天，這款傳奇腕錶經過重新設計和改進再次登場。

圖片來源：Breitling

原版飛行員腕錶Navitimer航空時計是品牌最具識別度的作品之一，最初專為飛行員而設。於1952年，品牌設計了一款設有環形飛行滑尺的腕錶，可以支援得到飛行員進行各項必要飛行計算，及後更成為了全球最大飛行員俱樂部「航空業者和飛行員協會」（AOPA）的官方時計，於是協會的翼狀標誌就印在於12點鐘位置，Navitimer正式面世。在之後的十年間，吸引到航空公司機長、飛行員的青睞，還於1962年跟隨太空人Scott Carpenter進行太空旅程，及後亦因為其時尚造型而深受當時的著名音樂人Miles Davis和Serge Gainsbourg、世界冠軍賽事手Jim Clark等名人的愛戴。

NAVITIMER B01 CHRONOGRAPH 46航空計時腕錶（圖片來源：Breitling）

至於全新的Navitimer航空計時腕錶，既然是致敬之作，當然要保留了幾個最知名的元素，例如環形飛行滑尺、刻度時標、三個計時小錶盤以及凹槽錶圈，完美復刻出經典但細看之下盡顯現代精緻感覺。錶款提供46、43或41毫米等多種尺寸，配備精鋼或18K紅金兩種錶殼及半亮鱷魚皮錶帶或七排式金屬錶鏈，錶盤方面主打藍色、綠色和三文魚色等，將現代色調大膽呈現在復古風格之上，當然不少得AOPA機翼標誌重返12點鐘位置。

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另一方面，欣賞新作就要從細節入手，飛行滑尺和弧形水晶錶面令輪廓顯得精巧，日期顯示窗位設於6點鐘位置比較低調，還有拋光和拉絲相間的飾面提升金屬魅力，透明後底蓋下可以清晰見到擺陀上更纖細的輪廓使瑞士官方天文台（COSC）認證百年靈自製01機芯。來到今天，這款佳作已由飛行員專屬的工具漸漸演化成現代人掌握時間的好幫手，工藝魅力不減而增添了時尚生活品味和專業精神。