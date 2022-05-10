AP愛彼50周年拍賣　世上第2枚生產Royal Oak破紀錄838萬天價成交

Audemars Piguet（愛彼）最標誌性的系列定必是八角形錶圈的Royal Oak（皇家橡樹）系列，原來在今年Royal Oak剛好面世50周年，在上星期（5月6日）於富藝斯鐘錶拍賣會上就以「The Royal Oak 50th」為主題上拍了88枚Royal Oak古董錶，總成交額達到2千2百萬瑞士法郎之高（約1.77億港元），當中有些別具代表性的作品更是可遇不可求。

型號5402ST Royal Oak A Series「The A2」精鋼鏈帶腕錶以1,058,500瑞士法郎成交（約838萬港元），亦創下古董Royal Oak歷來世界拍賣紀錄。（圖片來源：富藝斯）

首先領銜拍品就有拍賣史上最歷史悠久的Royal Oak型號5402，事實上這枚作品也是世界上第二枚生產的Royal Oak，標註編號為A2。回溯到上世紀70年代，當時鐘錶界面臨著「石英危機」，很多傳統品牌都遭受挫折，有見及此，AP就邀請當時首屈一指的鐘錶設計師Gérald Genta操刀，要設計一款劃時代之作。別以為大師之作要十年才能磨一劍，怎料到Gérald Genta竟能在一夜之間就畫出了Royal Oak的藍圖，眾所周知八角型設計的靈感取自戰艦的八角舷窗，而外露的八顆六角螺絲則來自當時的潛水頭盔設計，一股作氣地打破了當時都是圓形或方形錶殼的傳統，開展了突顯零件的設計風格，以及一反小尺寸和採用貴金屬製錶的潮流。

型號25654PT Royal Oak鉑金萬年曆腕錶，備棕色錶盤，由Asprey銷售，編號第1號，以1,022,200瑞士法郎成交（約809萬港元），創下皇家橡樹萬年曆世界拍賣紀錄（圖片來源：富藝斯）

來到1972年，Royal Oak終於在巴塞爾世界鐘錶博覽會面世，當時只推出4枚，而是次富藝斯鐘錶拍賣當中的編號A2正是其中一枚，元祖級Royal Oak型號5402最初分為4類（A至D），當時的售價為3,300瑞士法郎。接下來到了80年代，Royal Oak開始推出更多的尺寸和材質版本，分別有黃金、黃金配精鋼、鉑金及玫瑰金等，在1984年甚至推出首枚Royal Oak萬年曆腕錶，在是次的拍賣當中，成交價第二高的正是具有Asprey雙簽名、配有銅棕色錶盤的型號25654PT鉑金萬年曆腕錶，以1,022,200瑞士法郎成交（約809萬港元），創下了Royal Oak萬年曆世界拍賣紀錄。至於最矚目的型號5402ST Royal Oak A Series「 The A2」精鋼鏈帶腕錶則以1,058,500瑞士法郎成交（約838萬港元），亦創下古董Royal Oak歷來世界拍賣紀錄。