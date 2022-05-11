PP、AP二級手錶市場行情持續下滑　金鷹5711、皇家橡樹Jumbo跌15%

PATEK PHILIPPE 百達翡麗的 Nautilus 金鷹5711/1A和 AUDEMARS PIGUET 愛彼的Royal Oak 皇家橡樹 Jumbo 15202 這兩款先後在這兩年停產的高級運動錶是過去一年多來手錶市場中最炙手可熱的兩大爆款，它們聯手將運動錶的行情推升到一個前無古人的境界，早個幾年還很難想像一款鋼殼的三針運動錶竟然能賣到逾百萬港幣還可以供不應求；但是這樣的盛況最近似乎開始有點遇到了瓶頸，繼我們在2022年4月中報導過這兩款錶在二級市場的行情平均下跌約7%多之後又過了半個月，沒想到金鷹5711/1A和皇家橡樹 Jumbo 15202 的市場價格還在繼續往下墜，目前它們的跌幅已經滑落到10至15%左右了。

知名高級錶電商平台 CHRONEXT 最近證實了5711/1A和15202的似乎碰觸到了價格天花板而逐步下修調整，不過根據 CHRONEXT CEO Philipp Man 的觀察，他認為目前的情況也可能只是兩個個案短期內的變化，不足以代表其他高級品牌的運動錶整體市場熱度都在降溫。

Philipp Man 指出目前金鷹和皇家橡樹等頂級不鏽鋼運動錶雖然開始出現一些小幅的價格下跌，但是現在高級手錶市場處於一個相當熱絡的時期，因此要說它們跌價後就不會再漲回去似乎也言之過早了點。之所以會這麼推測並非純然對兩個大品牌的信心使然，因為其他入手門檻相對親切的熱門鋼殼運動錶（如勞力士旗下那些市場寵兒）到現在的二級市場價格仍舊穩步成長中，因此看起來並非是鋼殼運動錶盛極而衰的泡沫化開端。

進一步參考知名二手錶線上交易平台 Chrono24 的數據也可以看出一些端倪⋯⋯從金鷹5711/1A和皇家橡樹 Jumbo 15202 過去8年內的價格趨勢圖不難發現，從2021年兩款錶先後傳出停產消息後，就帶動了它們的市場價格猛爆式成長。Chrono24 參考了兩款錶先前達到的價格高峰以及目前市場的最新報價，估算出金鷹5711/1A現在的市值大概有155,442英鎊，比起2022年最高峰時約185,000英鎊的水準下跌了16%左右，然而小小跌個16%其實影響也不大，因為155,442英鎊這樣的金額還是高出手錶定價約6倍左右。

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至於皇家橡樹 Jumbo 15202 也是類似情況，它目前估算出的市場價值還是有118,830英鎊，這個數字比起2022年3月最高峰時的130,000英鎊也是滑落超過9%，不過118,830英鎊比起手錶的定價也高了4倍有餘。

從上面的價格趨勢看出兩大超人氣運動錶雖然行情略降，但是整體來說它們的熱度還是處在一個高峰上，考量到兩款錶停產後供不應求的情況只會愈來愈明顯，因此要說市場對它們熱情大幅消褪了似乎又有點過於想當然。Philipp Man 先生點出品牌供應量不足的問題暫時不會在短期內就有明顯改善，但是市場的需求卻是愈來愈多，這也讓部分的熱門運動錶還是會維持這種高溢價率的情況好一陣子，就算中間會有一些起伏，不過整體來看要期待這些手錶的市場價格降回定價甚至定價以下的水準，目前還看不到這樣的發展跡象，頂多只能說是金鷹5711/1A 和皇家橡樹 Jumbo 15202 這兩款絕代雙驕之前熱到極點了，導致市場開始出現一些正常的調整罷了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP金鷹5711/和AP皇家橡樹Jumbo二級市場行情持續走跌15%】