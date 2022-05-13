HUBLOT紫色狂迷延續　為夏日活力而設計的最新BIG BANG UNICO

在高級製錶的世界，最常見、最搶手的往往都是貴金屬、精鋼款式的腕錶，雖然這些金屬材質的色調的確做到歷久常新，但有時我們也需要多點色彩點綴一下生活，就如配襯衣飾一樣。迎接盛夏，瑞士高級腕錶HUBLOT就推出一款充滿活力之作——最新的BIG BANG UNICO夏日炫紫腕錶，或者馬上就會成為時尚寵兒？

圖片來源：HUBLOT

在品牌的作品當中，BIG BANG UNICO算得上是全方位兼顧到材質、美學與工藝的系列，系列的核心是為標誌性的UNICO機芯，而設計上也特別為了突顯這枚自家開發的機芯而將精密複雜的結構直接呈現在錶盤之上，吸盡機械迷的目光。而是次的新作呼應品牌的「Summer in the City」活動，以全新姿態重新演繹經典的BIG BANG UNICO。

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新作搭載42毫米直徑錶殼，採用輕質鋁金屬打造別具現代風格，至於錶殼的處理則用上陽極氧化、拋光和緞面工藝，以呈現出全新的紫色調，這些工藝還提供了良好的耐用度、賦予錶殼良好的耐磨性與抗衝擊性，實用與美學融合為一，不單只是炫目而已。所搭載的HUB1280錶廠自製機芯，特色是所配備的導柱輪和計時功能組件特意設計在靠近錶盤之下，可以透過錶盤清晰可見，為了讓大家可以欣賞到這些細節而下了相當大的功夫。動力儲存長達72小時。指針及時標同為紫色飾面，並覆有白色夜光塗層。

圖片來源：HUBLOT

紫色無疑是時尚之選，對上一次品牌推出紫錶其實只在上個月——Big Bang自動上鏈陀飛輪紫色藍寶石腕錶，此作已經足夠吸引眼球，今回再下一城要讓錶迷們為紫色而著迷。新作同樣地展現通體紫色的視覺效果，配搭兩款紫色錶帶分別為採用紫色縫線點綴的紫色Velcro尼龍錶帶，以及品牌的標誌性材質、由天然橡膠製成的錶帶，並且兩款都配備專利的「一鍵式」快速更換錶帶功能。有興趣的朋友，就要留意新作在今年6月推出市面，僅限量發行200枚，售價為22,000美元，港元售價待定。