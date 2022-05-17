PP｜百達翡麗金鷹綠面5711二手錶店天價放售　賣貴原價21倍惹熱議

位於日本東京銀座近年新開的高級二手錶店Ginza NJ TIME，以寬敞、時尚、摩登且氣派的店面裝潢吸引愛錶人士目光，重點是他們收羅的手錶包含Rolex 勞力士、Patek Philippe 百達翡麗、Audemars Piguet 愛彼、Panerai 沛納海、Omega 歐米茄等人氣品牌多達上千只手錶，無論你想找狀態全新的錶、二手錶或古董錶，Ginza NJ TIME都可以盡量滿足消費者的需求。

之所以會提到這間店不是要幫他們打廣告，而是最近他們上架了一款很不得了的手錶，原來那是在2021年呼風喚雨的 Patek Philippe 金鷹綠面5711（5711/1A-014）！這款帶有年度限定色彩的金鷹5711告別作目前已經停產，因此去年才會在市場上引起搶錶大戰，而品牌當時也趁著這次機會進一步將5711/1A-014的定價提高到$34,893美金，比起藍面5711/1A-010的定價要高一些。單看$34,893美金這個數字會覺得一款不鏽鋼三針運動錶值這麼多錢嗎？但是百達翡麗和市場硬是用行動告訴我們不僅值得，還很超值，因為這款錶一上市後行情就像一批脫韁野馬不斷狂奔，成為直上2百多萬港幣的超級爆款。

而即使行情居高不下，市場上想要入手金鷹綠面5711的人還是大有人在，所以現在想看到在架上銷售這款錶的機率著實不高，這也是為什麼Ginza NJ TIME能夠上架5711/1A-014會引起錶迷熱議。

錶店開價8,680萬日圓（折合約526萬港幣），足足是手錶定價的21倍有餘！（Source：nj-time）

先來看看店家對這款錶的敘述，商品頁面上直接寫著「新品」，代表手錶之前還沒被人長期佩戴過，基本上就是全新狀態。從商品實拍照來看，它外觀的密封塑膠袋已拆，料想是2021年循正規管道入手的新錶，手錶的狀況相當好，畢竟2021年才剛出廠的錶，就算放了一年它還是很新。大家應該更想知道的是Ginza NJ TIME打算開價多少銷售這枚錶？

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從網頁上的標價來看，錶店可沒有打算輕易錯過大賺一筆的機會——標價是瘋狂的86,800,000日圓！折合港幣約526萬多，而且Ginza NJ TIME還很貼心地在標價下方放了金鷹綠面5711的原廠日幣定價（¥ 4,015,000）給大眾參考，也就是他們開出的價錢足足是定價21倍以上。86,800,000日圓這樣的金額放眼Ginza NJ TIME架上268枚百達翡麗手錶高居最高價的地位，目前這件商品還在架上就表示它還沒被買走，不過以一款超人氣絕版手錶身份而言，可別以為金鷹綠面5711這樣的開價只是空喊，或許再過不久再上Ginza NJ TIME官網搜尋，這款錶就已經售完了也不一定。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP金鷹綠面5711二手錶店上架 超狂開價引發熱議】