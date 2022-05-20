OMEGA｜超霸Snoopy登月錶2、3代比較 相差5年但行情竟不分上下？
/ 2022.05.20
由於第1代超霸史努比登月錶上市的時間已經有點久了，這次暫且跳過它不列入討論，我們直接看到2015年發表的第2代超霸史努比登月錶和2020年問世的第3代作品。其中2代超霸史努比登月錶當年是以限量錶的身份（1970枚）發行，限量數很明顯是要致敬阿波羅13號出任務的年份。至於3代目大家都還記憶猶新，它的整體色調改成深藍色搭白色微微有點CK2998限量版的影子，不過歐米茄在9點方向小錶盤加上史努比銀質獎章的圖案，然後錶背又結合計時功能融入Snoopy搭太空梭繞行月球與地球的活動裝置，開創出這系列手錶最有特色和創意的錶背景致，讓人印象也非常深刻。
OMEGA 第1代及第2代超霸系列史努比登月錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
目前這兩款錶的市場行情都遠超過它們的定價，外媒Watchanalytics提到2代的國外定價為7千歐羅（折合約港幣57,250）、3代定價則是1萬零2百歐羅（折合約港幣98,150），相對來說都是還算親切的價格——但是那是指可以用定價買到錶的情況，實際上在二級市場，這兩代超霸史努比登月錶的身價一個比一個狂，而且有趣的是，2代的搶手程度還高過沒有限量的3代。
現在在二級市場想買2代超霸史努比登月錶大約要花4萬5千歐元左右（折合約港幣368050），溢價率是可怕的584%，而3代超霸史努比登月錶的身價沒這麼高，約3萬歐元（折合約港幣245368）可以入手，但這樣的數字其實也有著220%的溢價率。
OMEGA 第3代超霸系列史努比登月錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
Watchanalytics分析道，一直以來2代超霸史努比登月錶的行情都比3代高沒錯，但是若把時間範圍限制在過去一年內，我們驚訝地發現2代和3代的價格成長幅度竟然差不多打平了，甚至3代還以一年內價格漲幅39%強壓2代的37%一些，看起來兩代之間存在一種「共好」的關係，當行情上漲時，兩款都會一起漲，漲幅也不會差得很多；不過整體來看，2代的保值性還是比較高，過去一年的價格走勢平穩上揚，反觀3代過去一年內偶爾會出現價格起伏的情況，但不管怎樣，都無損於它是歐米茄最炙手可熱的明星錶這個事實。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄超霸史努比登月錶二代和三代目前誰價格行情比較好？】