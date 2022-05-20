OMEGA｜超霸Snoopy登月錶2、3代比較　相差5年但行情竟不分上下？

OMEGA歐米茄旗下現今在市場上價格炒得最厲害且大家又最有印象的作品應該就是超霸史努比登月錶了吧。這系列手錶從2003年首度發表以來，在將近20年之間不過才推出3代作品而已——手錶行情之所以超級好可能是聯名主題太吸引人了，同時也因為歐米茄很愛惜羽毛，並沒有因為手錶具強烈話題性就猛出（以最近兩代的超霸史努比登月錶來說，品牌往往是配合阿波羅13號任務里程碑的週年紀念時才會出新款），在款式有限且產品週期也相對久的情況下，讓很多愛錶人士趨之若鶩。

由於第1代超霸史努比登月錶上市的時間已經有點久了，這次暫且跳過它不列入討論，我們直接看到2015年發表的第2代超霸史努比登月錶和2020年問世的第3代作品。其中2代超霸史努比登月錶當年是以限量錶的身份（1970枚）發行，限量數很明顯是要致敬阿波羅13號出任務的年份。至於3代目大家都還記憶猶新，它的整體色調改成深藍色搭白色微微有點CK2998限量版的影子，不過歐米茄在9點方向小錶盤加上史努比銀質獎章的圖案，然後錶背又結合計時功能融入Snoopy搭太空梭繞行月球與地球的活動裝置，開創出這系列手錶最有特色和創意的錶背景致，讓人印象也非常深刻。

OMEGA 第1代及第2代超霸系列史努比登月錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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目前這兩款錶的市場行情都遠超過它們的定價，外媒Watchanalytics提到2代的國外定價為7千歐羅（折合約港幣57,250）、3代定價則是1萬零2百歐羅（折合約港幣98,150），相對來說都是還算親切的價格——但是那是指可以用定價買到錶的情況，實際上在二級市場，這兩代超霸史努比登月錶的身價一個比一個狂，而且有趣的是，2代的搶手程度還高過沒有限量的3代。

現在在二級市場想買2代超霸史努比登月錶大約要花4萬5千歐元左右（折合約港幣368050），溢價率是可怕的584%，而3代超霸史努比登月錶的身價沒這麼高，約3萬歐元（折合約港幣245368）可以入手，但這樣的數字其實也有著220%的溢價率。

OMEGA 第3代超霸系列史努比登月錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Watchanalytics分析道，一直以來2代超霸史努比登月錶的行情都比3代高沒錯，但是若把時間範圍限制在過去一年內，我們驚訝地發現2代和3代的價格成長幅度竟然差不多打平了，甚至3代還以一年內價格漲幅39%強壓2代的37%一些，看起來兩代之間存在一種「共好」的關係，當行情上漲時，兩款都會一起漲，漲幅也不會差得很多；不過整體來看，2代的保值性還是比較高，過去一年的價格走勢平穩上揚，反觀3代過去一年內偶爾會出現價格起伏的情況，但不管怎樣，都無損於它是歐米茄最炙手可熱的明星錶這個事實。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄超霸史努比登月錶二代和三代目前誰價格行情比較好？】