Rolex Paul Newman Daytona 6264將拍賣　激罕檸檬面手錶估值千萬

最近高級手錶的拍賣市場讓人感覺高潮迭起，例如富藝斯、蘇富比等拍賣行都有愛彼皇家橡樹手錶先後締造身價紀錄，而這樣的拍賣熱潮顯然還沒結束，因為富藝斯拍賣行2022年6月也還會有一場在紐約的拍賣會，其中有一款勞力士Daytona一現身又再度吸引收藏家注目，因為它的型號被拍賣行認定為是「Paul Newman」 Daytona款式中最稀有的型號，等於是夢幻中的夢幻逸品，因此手錶的預估價格也非常驚人。

這款將在拍賣會登場的勞力士Paul Newman Daytona 6264 「El Limoncito」，手錶面盤採用「Lemon grené」（檸檬綠）設計相當罕有，拍賣行表示這款錶為1969年製，至今逾半世紀一直都被墨西哥當地一個家族所擁有，手錶被取了一個很俏皮的暱稱叫做」El Limoncito」（小檸檬），錶殼以黃金材質製作，搭配黃金鍊帶顯得金光閃閃。

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錶款面盤格局為錶迷口中的Paul Newman樣式（又稱為Exotic面盤，大中華區則有骰子面的說法），這種面盤約在1960年代中期首度出現，除了面盤配色帶有強烈對比感，小秒盤上的局部刻度頂端採用小方塊的造型更是別具一格。由於荷里活大明星Paul Newman很喜歡這種設計的Daytona，因此才會被錶迷用他的名字來代稱帶有相同設計的手錶。一般來說Exotic面盤約有三種形式，包括香檳色面盤搭黑色小錶盤和金色刻度、黑色面盤搭香檳色小錶盤和黑色刻度，再來就是被稱為「Lemon grené」的金黃色搭黑色小秒盤和白色刻度，它是Exotic面盤中最稀有的一種，光這點就足以拉抬手錶行情。

值得一提的是，這次將出現在富藝斯拍賣會的錶款，它的錶扣上刻有「Hecho in Mexico」字樣，用以紀念手錶的起源（顯示手錶是按照勞力士規格在墨西哥製造的）。拍賣行指出手錶的紀念型錶帶拿起來比較沉、作工也很細膩，其中帶點不規則的線條突顯出手工製作而非機器製作的紮實感。

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手錶除了很特別以外，它的擁有者過去鮮少佩戴，使得年資已經超過50年的這款錶到目前為止狀態還是保持得很好。過去在拍賣會上擁有」Paul Newman」面盤設計的Daytona往往也就是優異身價的保證，至於這款Daytona 6264因為它是同型號裡面的稀有種，拍賣行從手錶內部序號判斷，目前市場已知同款錶不超過20只，稀有程度由此可知。因此富藝斯估價也估得很大方，直接開出60萬～120萬美金的價格。可以預期的是屆時手錶極有可能突破預估價高標，因為往前回溯到到2017年時，當時另一款同樣也擁有Lemon grené面盤的Daytona 6263可是拍出了超過370萬美金的高價；時隔五年，按照現在拍賣市場的熱度以及手錶本身的珍貴性，不要說120萬美金，看起來成交價要超過370萬美金也是指日可待。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士超稀有「檸檬面」Paul Newman Daytona 6264將拍賣 價值至少3000萬元】