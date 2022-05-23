LV鋼殼手錶二連發　招牌翻轉數字方塊創新吸睛　銀灰、彩色應百客

LOUIS VUITTON 獨家的Spin Time機制2022年繼續推陳出新，品牌連推出兩款Escale Spin Time手錶，以面盤不同的顏色調性賦予手錶同中求異的自我風格。

新款Escale Spin Time手錶皆以不鏽鋼材質打造41mm錶殼，不過這次 LV 還在錶殼側面鍍上黑色PVD塗層，藉以讓手錶形成雙色調，看起來既有層次同時亦富有較強烈的運動感。兩款同材質的Escale Spin Time手錶第一眼印象令人非常深刻，因為一款是黑白的另一款則是彩色的。Spin Time機制從2009年首度問世以來，目前為止在錶壇中還是沒有出現能與它相提並論的顯時創意，這種機制的特色大致上就是把傳統的時針改成面盤上的12個翻轉方塊，翻轉方塊剛好就位在12個方位上，每當進行到其中一個時刻，它的翻轉方塊就會轉到有阿拉伯數字的一面，與此同時其他的翻轉方塊則是呈現 LV 行李箱的訂製圖案，有點像掀牌蓋牌的味道，只有當前時刻的方塊才會跳出數字；至於分針則維持傳統指針形式，如此一來面盤格局可以變得更簡潔，且幾乎不需要甚麼適應就能無縫接軌輕鬆看懂時間。

LV Escale Spin Time Q5DG10 & Q5DG20手錶一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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新款Escale Spin Time手錶分別以彩色或是灰白黑色調塗覆翻轉方塊以及面盤外緣的12分割區域。彩色款採用黑色放射紋面盤，烘托方塊與外圈上的繽紛色彩，品牌這次還把分針的針尖設計成二次元畫風，搭配翻轉機制的創意看起來非常對味，同時手錶6點方向的 SPIN TIME 字樣乃是鮮豔的黃色，看起來非常醒目。至於灰色款則是改用釕金屬放射紋面盤，其翻轉方塊和面盤外圈的顏色相對低調，但是 LV 依舊透過不同色調來表現翻轉方塊別具品牌風格的圖案，灰色款的 SPIN TIME 字樣一如整枚面盤的調性採用淺灰色，看起來不張揚但還是很清晰。

兩款錶皆搭載LV77這枚由 LV La Fabrique du Temps錶廠自製的機芯，其擺輪震頻4Hz、動力儲存40小時，基本上與過去帶有同功能的Spin Time相同，比起一般二針功能的機芯，Spin Time機芯的結構相對複雜，不過閱讀時間的樂趣肯定也會在二針設計的手錶之上。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文： LV Escale Spin Time鋼殼二連發 以灰色彩色詮釋招牌翻轉方塊圖案】