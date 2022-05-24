比PPxTIFFANY 5711更稀有！AP皇家橡樹綠松隱藏版手錶全球限量5隻

國外知名二手錶商Platinum Times Co.最近上架了一枚很吸睛的 Audemars Piguet 皇家橡樹自動上鍊計時碼錶，因為它跟上了現在很流行的面盤顏色，採用Turquoise綠松石色、也就是俗稱的TIFFANY藍面盤，還有個重點是手錶的銀白色錶殼並非貴金屬，而是不鏽鋼材質！這樣的組合實在很難不讓人聯想起PP的金鷹5711/1A-018，只不過AP這枚的功能更複雜、限量數更少，TIFFANY藍面的金鷹5711限量數還有170，AP這款超稀有隱藏版皇家橡樹自動上鍊計時碼錶僅僅5枚，可想而知手錶的身價肯定跟著水漲船高。

Platinum Times Co.的IG雖然有放上 AP 這枚隱藏版，但對於手錶的介紹相對少，只介紹了錶殼材質、面盤顏色、限量數和手錶型號而已，其他方面則是沒有進一步說明。不過還好有型號就有線索，因為我們發現另一家高級二手錶平台Time and Tonic剛好也拿到限量5只中的其中1枚，這家店對於TIFFANY藍面皇家橡樹自動上鍊計時碼錶的介紹就相對詳細多了。

Time and Tonic提到手錶製造年份是2021年，因此它還是搭載系列中較資深的2385機芯，而非2022年新款皇家橡樹自動上鍊計時碼錶搭載的4401機芯，這點從面盤的佈局，包括小秒盤位置、設計以及12點方向的品牌Logo等方面都找得到蛛絲馬跡，例如搭載2385機芯的款式30分計時盤設在3點方向、12小時計時盤則在9點方向，另外6點方向的小秒盤沒有加上阿拉伯數字刻度；同時品牌Logo也還採用「AP」和「AUDEMARS PIGUET」字樣並行的設計。

同場加映：PATEK PHILIPPE｜17款百達翡麗Aquanaut系列手錶最新價格懶人包（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 33

基本上TIFFANY藍面皇家橡樹自動上鍊計時碼錶各方面都與一般版無異，差別就在於它採用了可能是系列第一次出現的面盤顏色，加上超級稀少的限量數，而且手錶又是全新，這些特點完反映在手錶的身價上，Time and Tonic開出的價格一口氣就要100萬美金！足足是同型號一般版目前在二級市場約50-80萬港幣身價的十倍。

百萬美金身價的皇家橡樹手錶並不多見，而且這款還是屬於現代新錶，不是像這陣子陸續在拍賣會上締造身價紀錄的珍貴古董皇家橡樹。而且相較之下，功能性較低、限量數又更多的PP的5711/1A-018身價反而還高過這款皇家橡樹，從CP值的角度看來，AP這款夢幻隱藏版似乎還要更高一些。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：稀有度超過PPxTIFFANY5711的AP皇家橡樹計時錶】