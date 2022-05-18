Swatch推威尼斯雙年展特別版手錶　參與策展呈現不一樣威尼斯

第59屆威尼斯國際藝術雙年展剛在四月下旬揭幕，大會今年連續第六屆與瑞士鐘錶品牌Swatch合作，推出兩款特別為雙年展設計的BIENNALE SPECIAL腕錶，分別是：WHITE DREAM BY SWATCH， Gent及 BLACK MILK BY SWATCH，New Gent。這個鐘錶生產商亦參加了今屆雙年展，分別在兩個展館展出泰國藝術家 Navin Rawanchaikul的作品《THE DESCRIPTION OF THEWORLD》，和曾入駐旗下上海斯沃琪和平飯店藝術中心的藝術家作品，當中包括巴西裔瑞士藝術家Marcelo的巨型雕塑，讓大家認識不一樣的威尼斯。

泰國藝術家 Navin Rawanchaikul 及其作品《THE DESCRIPTION OF THE WORLD》。

第一個展覽是泰國藝術家 Navin Rawanchaikul 的作品《THE DESCRIPTION OF THE WORLD》，這個立體繪畫創作靈感源自威尼斯人馬可波羅的旅行和現代移民經歷，Navin將馬可波羅這位歷史人物與他身後的文化遺產交織在一起，跨越國家、時間和文化，提供了關於移民經歷的獨特視角，展現威尼斯這個城市一直以來作為移民中心的地位。Navin 在作品中還有一封寫給 Marco Polo 的信，將他們相隔 700 年左右的東西方之旅做了比較，而他稍後為這個瑞士品牌創作一款特別版手錶，於稍後在雙年展上發佈。

泰國藝術家 Navin Rawanchaikul 及其作品《THE DESCRIPTION OF THE WORLD》。

第二部分展覽聚焦曾在斯沃琪和平飯店生活及創作的藝術家作品。鐘錶品牌旗下的斯沃琪和平飯店，自2011年以來邀請了來自 54 個國家的 450 多名駐場藝術家入住，並在飯店的藝術中心參與長達六個月的創作計劃，這次展覽特邀五位過去三年在此駐留過的藝術家，他們包括：

巴西裔瑞士藝術家 Marcelot 特意為這次雙年展創作一巨型雕塑。

巴西裔瑞士藝術家 Marcelot ── 他特意為這次雙年展創作一巨型雕塑，它是由威尼斯的報紙和從Rubelli系列中挑選的精製威尼斯織物製作而成。

韓國藝術家申昊潤 ── 他使用對比鮮明的資料，如紙或薄鐵板，創作立體作品。

中國藝術家薛飛 ── 薛飛是一位探索中國古代神話的視覺藝術家，擅於運用獨特紋理創作。

中國藝術家湯曙 ── 他使用直接、堆疊的筆觸描繪自然物體，使他的畫不再拘泥於二維空間。

中國藝術家 Landi ── 她創作了⾊彩繽紛的拼貼畫，重新點燃我們孩童般的好奇與純真。

兩款第59屆威尼斯雙年展特別版手錶（點擊圖片看說明）：

（圖片來源：Swatch）