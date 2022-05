Swatch推威尼斯雙年展特別版手錶　參與策展呈現不一樣威尼斯

第59屆威尼斯國際藝術雙年展剛在四月下旬揭幕,大會今年連續第六屆與瑞士鐘錶品牌Swatch合作,推出兩款特別為雙年展設計的BIENNALE SPECIAL腕錶,分別是:WHITE DREAM BY SWATCH, Gent及 BLACK MILK BY SWATCH,New Gent。這個鐘錶生產商亦參加了今屆雙年展,分別在兩個展館展出泰國藝術家 Navin Rawanchaikul的作品《THE DESCRIPTION OF THEWORLD》,和曾入駐旗下上海斯沃琪和平飯店藝術中心的藝術家作品,當中包括巴西裔瑞士藝術家Marcelo的巨型雕塑,讓大家認識不一樣的威尼斯。