Rolex Daytona特殊黃金改裝手錶　白色石英錶殼自帶間紋盛惠50萬

比利時改裝品牌Designa Individual（簡稱DiW）屬於滿多產的品牌，他們打造的手錶限量數都不多，但是款式推陳出新的速度很快，像最近他們又有新作了——雖然改裝的對象還是勞力士Daytona這個千年不敗的題材，但是這次的新款真的有讓人眼睛一亮的感覺，比起品牌過去往往用碳纖維材質改造Daytona，這回的新款「Golden Essence」風格明顯有了變化，一方面是手錶的基礎似乎升級成116508這種黃金錶殼的貴金屬款式，因此手錶散發出華麗的金黃光澤，再來就是錶殼方面，DiW又再次展現他們的研發長才，賦予黃金Daytona前衛大膽的新面貌。

Daytona「Golden Essence」保留黃金錶圈、錶冠與按把之餘，DiW直接將錶殼換成白色石英纖維材質，因此錶殼呈現層疊狀的白色效果，每一層帶有明顯的黑色層次，讓手錶看起來好像輪廓線條變得更豐富了。此外其搭配的金黃色錶帶是透過魔術貼固定，佩戴者因此能夠輕易調整適合自己腕圍的錶帶長度，讓手錶更貼合在手腕上，錶帶中央特別做出隆起的設計強化視覺與觸覺的魅力，且DiW固定於錶帶兩側的黑色縫線彷彿也能串連起錶圈刻度以及白色石英纖維的層次紋理，讓手錶表現出一種和諧統合感。值得注意的是，錶帶於魔術貼反折處的環扣同樣採用白色石英纖維，於此也再次呼應特殊的錶殼構造。

DiW最新改裝手錶 Daytona 「Golden Essence」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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比起錶殼與錶帶的創意突破，Daytona「Golden Essence」的正面造型反而顯得比較中規中矩，DiW盡量維持原廠的設計，主要調整就是面盤換上了與錶殼和錶帶呼應的鵝黃色，同時在12點方向的一長串的字樣中再增加一排「DiW」字樣，品牌也順便將6點方向的紅色「DAYTONA」字樣改成黑色；除此之外面盤的細節包括時標、指針與小錶盤造型等都與原本的116508如出一轍。

Daytona「Golden Essence」的數量僅10隻，定價59,990歐羅表面上看起來要價不菲，但是假如DiW真的是拿116508來改造反而會讓人覺得有點划算，因為116508的定價也是要將近港幣30萬，算一算改錶後的「加價」程度反而沒這麼多，不過也不排除品牌是入手價格比較低的Daytona再換裝部份黃金零件就是了。

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附帶一提，DiW用白色石英纖維改裝的Daytona不只「Golden Essence」這款，還有另一只「Carbon Irbis」，那款配上了碳纖維錶圈、銀白色的按把與錶冠（不確定是不鏽鋼還是貴金屬），再搭配黑色尼龍錶帶，整體看起來有一種科技感熊貓面味道，雖然外觀比「Golden Essence」低調，但是它要價60,990歐羅卻比「Golden Essence」高一點點，如果是你，會比較喜歡哪一種風格呢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：特殊黃金Daytona 白色錶殼自帶層次不是陶瓷】