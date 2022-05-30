英國一調查指投資高級手錶更勝房地產　 AP、PP投報率比Rolex更高

英國知名高級二手錶店Luxe Watches最近公佈了一份很有趣的調查研究，他們根據一系列資產類別的市場表現數據（包含股票、貴金屬、藝術品、高級名錶、加密貨幣⋯⋯），回溯過去五年的資料以找出投資報酬率最佳的資產。

通常傳統印象會覺得股票是比較高風險、高報酬的資產類別，不過根據Luxe Watches公佈的研究結果，我們似乎需要重新調整一下理財的觀念，因為研究顯示過去五年百達翡麗手錶在二級市場的表現反而超越當前兩大股價指數包括美國標準普爾500指數和英國富時100指數，而且這也並非少數頂尖品牌才有這樣的表現，而是高級手錶市場都呈現向上發展的趨勢，可是也不是所有品牌都可以像PP那樣呼風喚雨，以市場知名度同樣爆高的勞力士為例，他們家過去五年在二級市場行情的表現雖然高於富時100指數，但跟標準普爾500指數相比則是差不多。

根據綜合比較後，Luxe Watches獲得了以下幾個結論，包括：

1. 房地產：適合買來居住，但不是最佳投資

一般我們會覺得投資房地產是對抗通貨膨脹的裡產方式，但是Luxe Watches觀察下來，過去五年內房地產的投資報酬率約30%；看起來是不錯，但不算超級吸引人，尤其是你如果把買房子的錢拿來買百達翡麗手錶，你會發現五年內手錶的投報率竟高達207%。

2. 貴金屬：是一項投報率不俗的資產——當它們的用途是拿來製作高級手錶時

和房地產類似，買黃金也是許多人想到對抗通膨的避險資產，可是黃金或白銀這些貴金屬的投資報酬率相對來說不高，因為過去五年高級手錶市場的投報率高於黃金4倍，更高出白銀12倍，而且貴金屬的投報率一直都滿穩定的，不像近年高級手錶像是坐著電梯升上去般快速，因此與其單純買黃金，不如鎖定貴金屬錶殼的高級手錶，投報率可能更讓你滿意。

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3. 加密貨幣：目前極少數投報率比高級手錶更優的資產

Luxe Watches舉一個實際的例子，假如你在2017年向以太坊注資1,000英鎊，到了2022年你當年的投資足以讓你負擔得起一艘豪華遊艇。包括比特幣、以太幣等加密貨幣在過去五年的投資報酬率是非常夢幻的3512% 和7366%，相形之下買勞力士手錶的投報率93%反而覺得有點少了。但要注意的是加密貨幣是在2017年間行情一系爆紅，然後開始起伏直到2020年後才又有比較明顯的上升，反觀高級手錶近年來則是一路攀升，兩者的差距正逐漸拉近中。

4. 手錶：目前最潮的投資標的，投資報酬率遠高於超級跑車

包括林寶堅尼Aventador、賓利Flying Spur或法拉利488等這些夢幻超跑過去五年內的投資報酬率都只有個位數成長，甚至還有負數的，比起來百達翡麗手錶的投報率可是有200%以上，因此如果你剛好有一筆預算並正在煩惱要買跑車還是名錶，不如先想想你的需求是什麼，如果是買了想要創造財富，那麼Luxe Watches並不建議先考慮跑車。

5. 藝術品也是一項優質的資產——如果你進場時機正確的話

與可以頻繁買賣的高級手錶不同，藝術品市場往往相對平靜，因為多數藝術品被買下後都被當成收藏品好好保存，可能要再經過很長一段時間後，同一件藝術品才會再出現於市場上。至於另一個新興的藝術品NFT雖然一開始的行情漲幅快又大，但是目前大多數的NFT因為愈來愈氾濫的關係，所以價值也正在降低，有點大起大落的感覺，相形之下高級手錶還是比較穩且投報率也令人滿意的資產。

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看下來高級手錶的確是在目前主流的資產類別中表現最亮眼均衡的一族，有關高級手錶的投資Luxe Watches另外歸納了兩個以下重點：

1. 具有最佳投報率的高級手錶品牌

很多人可能第一個想到的是勞力士，不過事實並非如此，錶王百達翡麗手錶過去五年內的投資報酬率為207%高居錶壇之冠，排名第二的是AP，他們家手錶平均的投資報酬率為158%。勞力士手錶落後於雙P，他們的投報率為93%，還是能在錶壇排行第三的優質表現，另外四到五名分別是江詩丹頓（55%）和朗格（18%）。

2. 投報率最高的手錶型號

進一步從高級手錶品牌中各選出其中最受歡迎的一款產品來比較它們過去五年內的投報率，其中第一名還是出自百達翡麗——金鷹5711/1A的投報率高達788%，至於勞力士的王牌——Daytona 116500反而只排在第四，夾在PP和勞力士中間的二、三名分別是AP皇家橡樹15202ST（600多%）和江詩丹頓Overseas 4500V/110A（約230%）。

以上就是從Luxe Watches的研究中獲得的一些有趣情報，有的人會覺得既然現在高級手錶的投資報酬率都這麼高，不如就全部鎖定那些超人氣款享受增值的快感，但是有幾點還是要注意，一是超人氣款現在的行情都漲翻天，二是它們在市場上都是求大於供，想要入手的難度相當高，而且也不是所有手錶動輒都有幾百%的投報率，它們還是相對少數的案例，套一句廣告老梗「投資一定有風險，買賣手錶有賺有賠」，基本上也沒有什麼投資是都一定穩穩大賺的，而且想要高報酬，背後也就需要承擔高風險，畢竟天下沒有白吃的午餐。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：英國研究調查高級手錶投資報酬率絕佳 “AP、PP比勞力士好”】