LVMH｜TAG Heuer手錶宣布接受比特幣、以太幣等加密貨幣網上購物

LVMH集團旗下的瑞士手錶品牌TAG Heuer於近日宣布為其美國顧客推出線上加密貨幣支付服務，此服務將與BitPay合作，共可使用12種加密貨幣進行線上購物且無需低消，最高消費金額可達10,000美金。

泰格豪雅的首席執行官Frédéric Arnault說到：「自 2011 年比特幣首次開始交易以來，加密貨幣的增長呈指數級增長，我們一直密切關注這些發展。作為一家具有創新精神的製錶商，我們知道 TAG Heuer將採用有望在不久的將來成為全球一體化的技術，這將深刻改變我們的行業及其他產業。」

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因此從本週開始，美國的泰格豪雅買家將可以使用以下12種加密貨幣在線上購買手錶：比特幣 (BTC)、比特幣現金 (BCH)、狗狗幣 (DOGE)、以太坊 (ETH)、萊特幣 (LTC)、柴犬(SHIB) 等，以及五種穩定幣。

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儘管最近現在的加密貨幣仍存在著風險及不穩定性，TerraUSD穩定幣與其姐妹幣Luna在近期跌至歷史新低，比特幣的價格也曾跌至28,694.20美金的低點，不過還是有部分時尚品牌開始提供加密貨幣支付的服務，其實泰格豪雅並非第一家提供加密貨幣支付的奢侈品牌，Gucci以及Off White 的部分商店也於今年開始接受家加密貨幣支付。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：可以用加密貨幣買手錶了！TAG Heuer公布接受比特幣、狗狗幣、以太坊等線上付款】