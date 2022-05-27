TUDOR｜帝舵Black Bay Pro手錶最新行情　搶手度直逼勞力士探II？

TUDOR帝舵2022年最讓人感興趣的作品應該就是Black Bay Pro了，它是品牌繼Black Bay GMT後同系列第二款帶有兩地時間功能的手錶，剛好這兩款作品一款有點像勞力士GMT-Master II的百事圈、一款則有點Explorer II 1655的影子，在勞力士運動錶搶手度破表的今日，成為市場紛紛鎖定的絕佳替代方案。

Black Bay Pro的復古外觀下蘊含不少新元素，包括錶徑向Black Bay Fifty-Eight看齊設定成較為剛好的39mm、錶冠加大並將錶冠軸直接「埋入」錶殼，另外不可不提的就是帝舵2022年啟用了新穎的夜光陶瓷科技，有別於在指針、時標填入夜光物料，夜光陶瓷乃是一體成型製成指針、時標等零件，優點在於可以進一步擴大夜光效果範圍，讓夜視效果更清晰可辨。

TUDOR Black Bay Pro 3款手錶一覽 （點擊放大瀏覽）▼▼▼

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除了一些設計上的特色之外，Black Bay Pro在價格方面也具有它的競爭力。以鍊帶款式為例，Black Bay Pro的定價為HK$ 30,900，而Black Bay GMT定價則是稍高一點點的HK$ 43,200，不過畢竟前者才剛上市不久，很多人都想要嚐鮮搶先入手，所以導致兩者之間的行情反而出現相反的發展。

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根據國外媒體Watchanalytics的觀察，Black Bay Pro的國外定價為3,810歐羅，可是現在想要入手這款必需要超定價才有機會。一聽到「超定價」可能心會揪一下，不過放心帝舵與勞力士、PP與AP的等級還是有別，所以這款錶目前雖然有超定價的行情，但是溢價率相對不高，普遍而言價格約4千多接近5千歐羅，就算是用超定價的金額入手，放眼同價位、同功能的手錶，還是顯得物有所值。相對來說早幾年問世的Black Bay GMT，目前在二手市場上甚至還能找到低於定價的價格；這下也顯得有趣了，兩款功能相同又是出自同品牌同系列的錶，如果讓你來選，綜合兩款錶的規格、設計、現今行情等各方面條件，你會更想要入手哪一枚呢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵Black Bay Pro上市後超搶手 最新行情價格揭曉】