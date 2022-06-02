Rolex手錶5月最新行情　5款熱門錶走跌　Air-King116900跌足3個月

2022年勞力士最受到大家矚目的新款莫過於左冠GMT-Master II綠黑圈了，不過這款錶一上市就締造很驚人的市場價格，相形之下原本在大家預料中會改款的Air-King新型號126900，或許是因為外觀變化的幅度不是太明顯的關係，所以反而有點從主角變成配角的感覺。

Air-King 126900主要的改款重點其實就是升級成勞力士的32系機芯，算一算這是1958年首款Air-King 5500問世後的第六代作品了。現在我們對Air-King的印象乃是從2016年改款為116900後所建立起，品牌當年是從英國超速噴射汽車Bloodhound SSC的儀表獲得靈感，設計出手錶的新面盤風格，不過在此之前的Air-King其實長得和現在差滿多的。就以產品週期約在2000年初期的第三代Air-King 14000為例，那時的Air-King反而和Oyster Perpetual有點像，如果不是面盤12點方向印有系列名稱，沒認真看會搞混可能也不奇怪。

Rolex 11款熱門手錶5月最新行情【已兌算港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

由於Air-King本來就是勞力士入門款中詢問度相對少的作品，加上14000停產也有滿長的一段時間了，現在想要回頭去找這款錶，在二級市場上大概能找到幾萬的價碼。今日勞力士手錶行情在3萬多港幣會讓人覺得好像很親切，不過如果和更早之前的價格相較，反而會意外14000現在的行情還真是好到一個可怕。相較於幾代前的舊款，上一代Air-King 116900的命運現在倒是沒這麼順遂，照理說熱門新款推出前後，舊款會因為停產效應而短時間內拉高二級市場價格，可是從116900演進到126900因為讓人驚喜感不足，因此自從新款推出後，116900的價格反而連續幾個月都往下掉。

根據日本媒體Power Watch指出，在當地討論度最高的幾款勞力士熱門錶中，2022年5月市場反應最驚人的就是上一代Air-King（116900）了，讓人感到驚訝的不在於它的價格漲上去，而是它已經連續3個月都在降價，而且5月的降價幅度還是勞力士熱門款中最多的，以下就來觀察日本市場的勞力士熱門錶目前行情如何。

■Submariner Date 126610LN

定價：1,118,700日幣／實際價格：2,160,000日幣（比2022年4月下跌2萬日幣）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,177,000日幣／實際價格：2,980,000日幣（比2022年4月上漲2萬日幣）

■DeepSea 126660

定價：1,538,900日幣／實際價格：2,020,000日幣（比2022年4月下跌3萬日幣）

■Daytona 116500LN

定價：1,609,300日幣／實際價格：4,910,000日幣（比2022年4月下跌5萬日幣）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,119,100日幣／實際價格：3,650,000日幣（比2022年4月上漲4萬日幣）

■Explorer I 124270

定價：793,100日幣／實際價格：1,430,000日幣（比2022年4月上漲8萬日幣）

同場加映：Rolex GMT-Master II手錶最新行情 停產116710BLNR漲幅竟不如新（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

■Explorer II 226570

定價：1,049,400日幣／實際價格：1,880,000日幣（比2022年4月上漲6萬日幣）

■Datejust 126200（36mm）

定價：804,100日幣／實際價格：1,190,000日幣（比2022年4月上漲1萬日幣）

■Yacht-Master 126622

定價：1,364,000日幣／實際價格：2,380,000日幣（比2022年4月上漲4萬日幣）

■Milgauss 116400GV

定價：1,014,200日幣／實際價格：1,690,000日幣（比2022年4月下跌2萬日幣）

■Air-King 116900

定價：793,100日幣／實際價格：1,460,000日幣（比2022年4月下跌10萬日幣）

Air-King 116900在新作推出前的2022年3月二級市場價格就已開始往下掉，目前已經連續三個月都呈現跌價狀態。（Rolexg官網）

看起來這11款日本熱門勞力士有超過半數的行情在過去一個月內都在上漲，但是漲價幅度大致來說不高，平均約4萬多日幣；另一方面價格下跌的那5款跌幅也很有限，唯獨Air-King 116900「一枝獨秀」出現日幣6位數的跌價，雖然跌完後的價格比起這款錶前幾年的行情還是好很多，但要注意的是新款出來後這款錶的價格走勢反而衝不高有點疲軟的感覺，看來Air-King改款對於手錶熱門度而言影響沒有預期得大，就等新款陸續到貨後再持續觀察Air-King是不是能扭轉前作的局勢，成為勞力士鋼殼運動錶另一個搶手貨。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Air-King上代116900價格持續走跌 勞力士熱門款5月最新行情整理】