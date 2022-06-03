Rolex綠水鬼手錶行情下滑 126610LV難挽跌勢下跌1成返回2月水平
/ 2022.06.03
根據國外高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的追蹤，他們發現勞力士人氣王牌綠水鬼126610LV在二級市場上的表現也如同皇家橡樹15202和金鷹5711般，先是從2022年1月開始大幅攀升，至2022年3月到達顛峰，期間一度站上2萬6千美金大關。結果這樣的盛況並沒有維持太久，大概從2022年3月中下旬開始，126610LV的身價開始慢慢往下掉，尤其進入到2022年5月後跌幅更明顯，從約2萬5千美金快速下跌倒2萬3千多美金，目前這樣的行情大概又回到2022年2月左右的水準了，等於爬得高跌得也快。
原本2022年第一季價格衝上史上高點的綠水鬼126610LV，近兩個月內的行情不升反降，反映出最近熱門錶二級市場價格的大勢。（IG@watchcharts）
WatchCharts進一步分析，在過去一年間，126610LV的行情從一年前約2萬美金成長到了2萬3千美金，不過這樣的成長幅度主要是在2022年第一季中所快速累積的，到了最近兩個月，強勢如綠水鬼也難擋市場開始冷卻的氛圍，光是兩個月內這款錶的行情就跌了10%，雖然跌幅沒有比AP和PP的絕代雙驕多，但也足以讓人感到震驚，原來這些前幾年在市場呼風喚雨的爆款行情也是有一定極限，不可能無限上綱一直漲上去。
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然而現在畢竟還是處在高級手錶市場情勢大好的年代，縱使兩個月來熱門錶的行情有往下掉的跡象，但還是難在短時間內讓二級市場價格回到大家理想中的期待水準（例如定價以內）。就以126610LV為例，它在國外定價為10,600美金，可是現在普遍的市場價格還是有23,300美金左右，溢價程度依舊超過100%，所以接下來手錶的價格水準會怎麼發展讓人感到相當好奇，如果一直長時間處在小幅下滑狀態，搞不好126610LV有可能回到接近去年的價格也說不定；而如果後續價格掉下去又再彈起來，可能這兩個月的下滑也只是市場一時疲軟的反應，不足以真的證明高級手錶收藏市場的熱度盛極而衰，或許2022年第一季真的一下子漲得太多，現在只是市場對於手錶行情過熱的一種反動。接下來幾個月綠水鬼的行情變化，我們同樣會為大家持續觀察下去。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士綠水鬼126610LV二級市場價格近兩個月滑落10%】