Rolex綠水鬼手錶行情下滑　126610LV難挽跌勢下跌1成返回2月水平

最近高級手錶的二級市場價格似乎有點過熱後開始急速冷卻的趨勢⋯⋯繼日前我們報導過去1年多以來最火熱的兩款錶——AUDEMARS PIGUET愛彼的皇家橡樹15202和PATEK PHILIPPE百達翡麗的金鷹5711在前兩個月市場價格分別下滑16%與18%之後，其實還有其他印象中同樣炙手可熱的熱門錶最近的行情也出現由高峰往下落的情況。

根據國外高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的追蹤，他們發現勞力士人氣王牌綠水鬼126610LV在二級市場上的表現也如同皇家橡樹15202和金鷹5711般，先是從2022年1月開始大幅攀升，至2022年3月到達顛峰，期間一度站上2萬6千美金大關。結果這樣的盛況並沒有維持太久，大概從2022年3月中下旬開始，126610LV的身價開始慢慢往下掉，尤其進入到2022年5月後跌幅更明顯，從約2萬5千美金快速下跌倒2萬3千多美金，目前這樣的行情大概又回到2022年2月左右的水準了，等於爬得高跌得也快。

原本2022年第一季價格衝上史上高點的綠水鬼126610LV，近兩個月內的行情不升反降，反映出最近熱門錶二級市場價格的大勢。（IG@watchcharts）

WatchCharts進一步分析，在過去一年間，126610LV的行情從一年前約2萬美金成長到了2萬3千美金，不過這樣的成長幅度主要是在2022年第一季中所快速累積的，到了最近兩個月，強勢如綠水鬼也難擋市場開始冷卻的氛圍，光是兩個月內這款錶的行情就跌了10%，雖然跌幅沒有比AP和PP的絕代雙驕多，但也足以讓人感到震驚，原來這些前幾年在市場呼風喚雨的爆款行情也是有一定極限，不可能無限上綱一直漲上去。

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然而現在畢竟還是處在高級手錶市場情勢大好的年代，縱使兩個月來熱門錶的行情有往下掉的跡象，但還是難在短時間內讓二級市場價格回到大家理想中的期待水準（例如定價以內）。就以126610LV為例，它在國外定價為10,600美金，可是現在普遍的市場價格還是有23,300美金左右，溢價程度依舊超過100%，所以接下來手錶的價格水準會怎麼發展讓人感到相當好奇，如果一直長時間處在小幅下滑狀態，搞不好126610LV有可能回到接近去年的價格也說不定；而如果後續價格掉下去又再彈起來，可能這兩個月的下滑也只是市場一時疲軟的反應，不足以真的證明高級手錶收藏市場的熱度盛極而衰，或許2022年第一季真的一下子漲得太多，現在只是市場對於手錶行情過熱的一種反動。接下來幾個月綠水鬼的行情變化，我們同樣會為大家持續觀察下去。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士綠水鬼126610LV二級市場價格近兩個月滑落10%】