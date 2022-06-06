Rolex綠面手錶Datejust、Day-Date首波行情曝光　228238炒逾百萬

這幾年綠色面盤成為市場的熱門顏色，原本旗下就有些綠面款式的勞力士也趁勝追擊在2022年默默推出一些新的綠面手錶（搞不好你可能還沒注意到），例如Datejust系列的白金鋼款126334（41mm）和Day-Date系列的黃金款228238（40mm）等，而在手錶發表過了快兩個月後，目前這些新款勞力士綠面錶也開始出現二級市場的首波報價了。

根據外媒Watchanalytics調查，目前228238剛上市不久市場價格就已經比定價足足高出3.5倍，約有13萬歐羅的行情，至於126334的行情由於手錶功能、材質都比228238的等級略低，所以並沒有像黃金Day-Date有超過10萬歐羅的水準；即使如此，126334目前的身價依舊比定價高約2倍，可見綠色面盤的勞力士手錶在市場上依舊很吃香。

Rolex Day-Date永恒玫瑰金228235 & Oyster Perpetual 124300（41mm）行情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

Watchanalytics一併提出了勞力士之前兩款綠面錶的價格趨勢作為對照參考，它們一個是Day-Date 228235（永恒玫瑰金）、一個是Oyster Perpetual 124300（41mm），兩款綠面錶邁入2022年後都持續穩步上漲，從中顯示出綠面的不敗人氣。

不過也要注意到的一點是，通常有話題和人氣的手錶，在新款剛上市的階段往往會催出一波行情高潮，通常這個慶祝行情不會一直往上走，而是過一段時間後就會趨於平穩，因為到時候手錶的新鮮感已經退去，市場會不會還像手錶剛推出時那麼多人搶著要就不ㄧ定了。

同場加映：Rolex GMT-Master II手錶最新行情 停產116710BLNR漲幅竟不如新（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

接下來可以更仔細留意兩款Day-Date綠面錶的行情，目前黃金款228238的行情是高於永恒玫瑰金款228235，可是新款因為有一些優勢，目前的價格差異不見得能真正反映出它們的搶手度。至於126334和124300現在的行情也滿接近的，可以放在一起觀察，但光以錶殼材質來說，具有部分白金成分的126334照理說身價應該都還是會比不鏽鋼殼的124300高些，後續兩款錶的行情起伏也很值得留意。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士2022年Datejust和Day-Date綠面上市首波市場行情價格曝光】