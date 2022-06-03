蘇麗鐘錶品牌故事：最重要的是員工和待客之道｜時間可變理念不變

疫情後整個世界都在變，唯獨人心不變。我們的一些理念理想，總是依舊如初。位於尖沙咀彌敦道的蘇麗鐘錶，創立歷史可以追溯到1963年，屹立多年由最初的一家本地錶行發展成具有深厚價值的企業，有歷史的企業總是有值得學習的地方，藉著今年一月，蘇麗鐘錶所專注的三個品牌其中一個以嶄新的專門店形式開張，來了解蘇麗多年來的一些轉變，以及不變的理念，多年來是如何抓緊客人的心。

蘇麗鐘錶的新店位於尖沙咀彌敦道89號

要了解蘇麗鐘錶的歷史，是次特意請來了為品牌服務了20多年的高級店鋪經理Ken為大家解說。多年來的轉變當中，變化最大的可能就是人事，不論是同事還是客人，都趨向年青化，所以是次也邀請另一位年青一代的店鋪營運經理Ran解釋蘇麗最新的方向。每家企業經營的時間良久，都會衍生出一些獨特的企業文化，至於蘇麗就將待客之道放在首位。經Ken所言才知道，原來以前本地的鐘錶行業比較著重銷售，目光往往放在銷售額或產品，大多不會把待客之道視為重要。

高級店鋪經理Ken

店鋪營運經理Ran

Ken解釋：「以往蘇麗和大多數的同業一樣，客人步進來的觀感只會覺得是一家錶店，重點往往放在銷售，甚至把目標放在完成交易為主，但我們卻不想止步於此。現在的目標以客人的體驗為主，我們真正想做的並不單只銷售奢侈品，而是打造成為一個『Luxury brand』」。熟悉蘇麗鐘錶的朋友可能會知道，以前他們有不少鐘錶品牌的產品，但慢慢地現在只專注於三個品牌。「我們希望做到的是專注，做好這三個品牌，甚至將之打造成為專門店的模式去營運。」Ran補充道。

在新店裡可以看到，除了展示各款腕錶一應俱全，也會有品牌的一些歷史圖片、象徵品牌里程碑的展示，而非單純地只呈現最近最新的炙手可熱的款式。高級腕錶往往需求大於供給，但蘇麗卻選擇為客人做得更多更好。Ran指出：「經營多年，我們都留下了不少熟客，而我們相信，優質的服務可以留住熟客之餘，也將生客變成忠誠的熟客，當中除了專業的資訊，也需要一些貼心的意見」。見證了蘇麗以至是本地鐘錶行業20多年的發展，Ken認為變化最大的可是人事。「以前做這一行大多需要一些資歷，現在年輕化也為行業灌輸了不少活力，很多年輕的同事也有做過一些不同範疇的奢侈品牌，他們的意見對於我們前進非常重要。另一方面，客人也趨向年輕，的確現在收入與年齡是不需要成正比的，但別以為年輕人總是在追捧潮流，其實他們比起以前的客人更不隨波逐流，更了解自己的品味，選擇亦更廣泛」。

蘇麗鐘錶贊助一隊由屋邨男孩組成的籃球隊《朗屏奪秒》

蘇麗與惜食堂合作，每月捐贈近千個飯餐予有需要之人

除了專注於業務，蘇麗鐘錶多年來也默默地在回饋社會，展現企業社會責任，這對於培訓和凝聚員工的向心力也有很大的助力。蘇麗與惜食堂合作，每月捐贈近千個飯餐予有需要之人，亦與基督教家庭服務中心長期合作進行義工服務，另一方面贊助一隊由屋邨男孩組成的籃球隊《朗屏奪秒》，種種的善舉不單只惠及有需要的人，原來對員工本身也感受良多。Ken指出：「香港無疑是一個富裕的社會，但其實社會上亦存在很多有需要幫助的人，而且貧富懸殊亦很嚴重，這些書本上的事實大家都知道，但我們各級的同事親身體會過後才深刻了解實況。」Ran亦回憶，曾有客人知道蘇麗一直在參與這些慈善活動，更要求要在下一次加入，客人簡單的回應卻令他們有所感觸，原來他們的工作不止於銷售鐘錶，而是更具意義。

蘇麗鐘錶的品牌價值在於員工與待客之道

世界可變，人也可變，但一些理念是恆久不變的，蘇麗鐘錶屹立多年的原因，正是這份待客之道，也足證員工是企業最重要的價值。「多年來不能避免同事的轉變，但只是不同的理解與表達方法，而理念卻不變，經得起時間的洗煉」。最後，請他們解釋心目中的成功之道：「成功不在於成功銷售了幾多枚腕錶，如何抓緊客人的心才是價值所在」。

（資料及相片由客戶提供）