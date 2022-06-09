Rolex｜6大Daytona熱門手錶降幅超過7%　鉑金冰藍面更慘跌近15萬

2022年3月至5月的高級手錶市場出現一個罕見現象，那就是近年來在市場上聲勢和行情都節節高昇的特定款式熱門錶，包括AP皇家橡樹、PP金鷹，以及勞力士綠水鬼等等都不約而同在這段期間開始跌價，本來以為只是極少數大熱門款因為之前行情被炒得太兇所以開始出現正常的回跌，但是現在有愈來愈多熱門款式也跟上這股「趨勢」，在這兩個月內的身價都開始出現往下掉的情況，其中連勞力士另一款超級王牌Daytona也無法倖免⋯⋯

根據國外媒體Watchanalytics追蹤市場行情，發現Daytona系列的大部分款式在過去兩個月內行情也一枚比一枚跌價。其中跌得最慘的是原本市值最高的鉑金冰藍面116506，它在兩個月內身價就縮水了17,200歐羅；另外被錶迷暱稱「John Mayer」的綠金迪116508跌價8,200歐羅損失第二慘，第三慘的則是永恒玫瑰金巧克力面116505，兩個月來行情也降了7,300歐羅之多。剛好前三名都是原本定價就高的貴金屬款式，所以它們在面對跌價風暴時，行情縮水的程度也最高。

勞力士Daytona 6個熱門款行情趨勢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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另外還有一些很熱門的Daytona型號如白金藍面116509和不鏽鋼款白面與黑面的116500LN，它們在這波跌價潮中各自下跌約3,000歐羅（差不多是超過2萬5港幣的意思），其中白面116500LN原本在2022年第一季已經漲到接近5萬歐羅的巔峰，結果經過這兩個月的衝擊後，現在它的行情回跌到4萬4千歐羅左右，瞬間有種被打回2022年之前行情的感覺。

Watchanalytics進一步做出分析，他們把上面提到的六款Daytona爆款行情相加做成一份折線圖（用來代表整個系列的身價趨勢），圖中可見Daytona系列從2022年年初一路氣勢如虹地行情繼續漲，結果邁入2022年3月開始像洩氣皮球般往下掉，目前Daytona爆款加總的行情大約降回到50萬歐羅，等於和2022年2月時差不多。

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另外Watchanalytics也用折線圖展現前一個指數的逐月變化百分比，六款爆款Daytona自從2022年3月以來平均每月身價都在往下掉1.8%，直到2022年5月底這種下降的趨勢看起來也還沒到盡頭。

這些年我們看著熱門錶的行情一直漲一直漲，反而接連兩個月看到它們跌價會覺得有點不習慣，但是一如AP皇家橡樹、PP金鷹價格往下降的時候一樣，Watchanalytics認為這還不是高級手錶市場行情全面崩壞的象徵，從數據表現的水準判斷，他們依舊認為這是一種市場正常起伏現象，接下來幾個月內Daytona乃至其他熱門錶的市場價格會出現怎麼樣的發展著實讓人想要趕快知道答案。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：不只水鬼落價 Daytona各型號熱門款近期價格降幅超過7%】