TUDOR｜帝舵BB58黑面手錶最新行情　近年價格下跌11%成入手好時機

TUDOR帝舵旗下的Black Bay 58從2018年問世以來，有點讓人小小意外地異軍突起成為品牌當紅的款式之一，因為BB 58的外觀設計雖然與Black Bay系列嫡系款式大同小異，不過相較於嫡系的41mm錶徑，BB 58將錶徑縮減至39mm，反而更合近年市場偏好適中錶殼尺寸的趨勢，因此讓這款作品逐漸茁壯成為Black Bay系列中另一款作品款式愈來愈豐富的人氣之作。

最初的Black Bay 58（79030N）為黑面搭配黑色鋁圈，雖然帝舵2020年接力發表的藍面藍圈BB 58（79030B）也有不少的擁護者，但怎麼說首發作品的代表性還是無可取代，因此79030N近年來的行情也都一直維持著不錯的水平。

這幾年高級手錶市場的熱度讓我們看到「行情不錯」這樣的形容往往會直覺認為這就是在講手錶行情超定價的意思，加上帝舵又是勞力士的兄弟品牌，而且Black Bay系列的潛水錶定位也是現今的王道，所以有些人可能也會立馬聯想到是不是連BB 58都有超定價行情。但是就實際觀察二級市場的價格來說，這樣的猜測不盡正確，因為79030N現在的定價為HKD 29,300，但是在市場上想找到低於定價的價格入手也還不算難事。

TUDOR 帝舵Black Bay 58從4月底一路到5月底就像洩了氣的皮球般一降再將，目前平均市場價格僅剩3,270美金。（IG@watchcharts）

既然行情不像勞力士熱門錶那樣不講理的一路飆，那是不是代表BB 58就不會有近兩個月高級品牌熱門錶紛紛慘遭滑鐵盧、價格慢慢往下掉的情況？答案也是否定的，國外媒體Watchcharts發現從2021年到2022年，79030N的價格走勢有點起伏不定的現象，甚至到了最近還開始跌至近年少見的低點。

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這款錶約在距今約1年前，價格都還有接近定價的水準（79030N國外定價為3,800美金，約一年前二級市場價格大約還有3,700多美金），然而從那以後，79030N的定價就開始ㄧ路下降，2021年底時一度降到3,400多美金的低點，可是到了2022年第一季時又再奮起爬回到超過3,500美金，然後又慢慢往下走；接著這款錶在2022年3月至4月時行情又曾經再微微反彈，但是從4月底一路到5月底就像洩了氣的皮球般一降再將，目前平均市場價格僅剩3,270美金。也就是說79030N一年內的行情已經下跌了11%之多，換算後從超過港幣2萬7千，到現在約港幣2萬5就可以入手，如果從保值的角度看起來是不妙，但如果你是出於喜歡才想入手這款錶，那麼現在似乎是近年一個不錯的進場時機。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵BB58黑面近年價格落差11% 最新行情揭曉】