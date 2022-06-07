史上奪最多天文台精密計時獎ZENITH機芯　大師修復超限量10枚新作

鐘錶工藝為人類一項極為精密的技術，鐘錶象徵時間，當然要經得起時間。於上世紀50年代，鐘錶界展開一場天文台精密計時競賽，於這十年間，製錶業界利用創意與工藝以追求精準計時的技藝，當中瑞士高級製錶ZENITH推出的Calibre 135-O機芯就獲得了天文台精密計時最高榮譽。距今70年，當年這枚驚為天人的機芯流傳至今，由業界的最首屈一指的大師修復並推出限量10枚的新作——Calibre 135 Observatoire。

Calibre 135-O機芯（圖片來源：ZENITH）

Calibre 135 Observatoire絕對具有標誌性的象徵意義，Calibre 135機芯自1945年開始研發，於1949年至1962年之間推出了兩款截然不同的版本，分別為商業銷售版本以及專門為天文台精密計時大賽而設的版本，後者的型號被賦予「O」字，是從來未於市場上發售，甚至沒有搭載於任何鐘錶之中。Calibre 135-O機芯在經歷多種嚴格測試如劇烈溫差、碰撞，在6個不同位置運作等仍然保持誤差極為微小的計時性能，曾經贏得超過230項精密計時大獎，亦是整個製錶史上獲獎最多的天文台錶機芯，是次限量推出10枚的Calibre 135 Observatoire所用的皆挑選自生產於1950至1954年間的135-O機芯，並經由品牌的精密計時製錶大師Charles Fleck和René́ Gygax親手調校。

Calibre 135 Observatoire（圖片來源：ZENITH）

推出這曠世之作的緣由，原來是由多位專業單位的細心考慮之下萌生的，出自著名拍賣行富藝斯的想法，再與Bacs & Russo合作獨家發售。至於這批135-O機芯本來是為參賽而製作的樸實無華之作，當年是單純抱著挑戰極限的考量，而非為了佩戴或美觀而設，將之融入高級鐘錶需要到大師操刀，於是又邀請到知名獨立製錶大師Kari Voutilainen負責修復並手工裝飾這批機芯，在不改變其卓越性能的初衷之下與商業銷售錶款相結合。

Calibre 135 Observatoire（圖片來源：ZENITH）

最後Calibre 135 Observatoire橫空出世，透過藍寶石水晶透明錶背清晰可見135-O機芯，Kari Voutilainen為金色橋板邊緣和螺絲釘頭以手工倒角和拋光加工，主夾板飾以環形粒面打磨，搭配渦形拉絲拋光棘輪和錶冠齒輪等。另外在錶鏡下略微凸起的弧形黑色純銀錶盤亦是由大師的工作室所製作，飾有魚鱗狀麥穗紋飾（guilloché）。鍍銠鎳銀三角形時標和鑲貼拋光圓點時標配合純金指針，增添歷史感同時兼具現代奢華。每枚作品的6時位置小秒盤上均刻有機芯序號，錶盤底部刻上的「Neuchâtel」字樣象徵著瑞士的納沙泰爾州——乃是古老天文台所在地，亦是當年贏得精密計時競賽的地方，所以是次這款Calibre 135 Observatoire既是將傳世佳作傳承下來並融入現代設計，亦是人類追求極致精密計時技術的象徵。