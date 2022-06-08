CARTIER首個神秘鐘「Model A」　百年懸浮指針創歷史先河︱拍賣

百年鐘錶腕錶品牌CARTIER，它的設計結構一眼可辨，簡潔線條配以精確細節造型，讓它百年來產出多個經典系列。回望110年前，CARTIER已憑開創性設計打造首個神秘鐘，以鑲有鑽石的指針懸浮在完全透明的水晶鐘體憑空旋轉，不見任何機芯部件而締造「鐘錶史上的奇蹟」，亦創1920年代裝飾藝術風格的先河。神秘鐘製作一直延續至今天，而名為「Model A」的首個卡地亞神秘鐘，已然成為品牌典藏系列中歷史最悠久之博物館級珍品，現將於6月22日於香港拍賣市場亮相，估價為150萬至250萬港元。

卡地亞「Model A」，極度罕有裝飾藝術風格水晶、黃金、瑪瑙及琺瑯鑲鑽石神秘座鐘，約1928年。預估拍賣價：1,500,000至2,500,000港元。（圖片來源：邦瀚斯）

在第一次世紀大戰於1914年爆發前十年，歐洲經歷一個「美好年代」，科學技術的進步讓多個創新發明不斷在世紀之交推出。當時法國知名魔術師Jean Eugène Robert-Houdin將魔術與科學、鐘錶相結合，把指針固定於數片透明水晶玻璃碟盤上，並藉由碟盤外緣的齒輪，讓兩側的走時輪系推動碟盤，完成時間指示。因為指針凌空漂浮，令不少觀者嘖嘖稱奇，史上首個神秘鐘由此誕生。

後來，CARTIER負責人Louis Cartier與鐘錶大師Maurice Coüet合作，以Robert-Houdin的作品為藍圖，打造出專屬這個品牌的首個神秘鐘，其擁有平行六面體水晶鐘罩，名為「Model A」，1912年甫推出即被美國金融家J.P.摩根（John Pierpont Morgan）收入囊中。而本月於香港拍賣的神秘鐘，正屬「Model A」最早期生產之品，品相與原裝盒仍保存完好，不久前更獲原廠保養檢查，狀況有據可依。

「Model A」作為聞名國際的座鐘珍品，曾被不少名人收入囊中：英國瑪麗王后於1924年獲贈一座神秘鐘，而戴高樂將軍亦於1945年送贈一座神秘鐘予蘇聯領導人史太林。

據說，生產商在推出神秘鐘後極力保守鐘體結構秘密，即使是銷售人員也不知道其原理，直至多年後「魔術」方得以破解。每件神秘鐘均由多個專業工作室通力製作，且歷時一年多方可完成，可知背後所需技藝之高。

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