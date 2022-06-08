壯志凌雲｜IWC Top Gun飛行員腕錶民用版　最新Pantone色登陸香港

【壯志凌雲：獨行俠/ Top Gun/ IWC】2022年最令人期待的電影之一，肯定有《Top Gun: Maverick》份兒。上一集早於36年前上映，至今仍然有著非凡的影響力，也可以稱得上為Tom Cruise的代表作。

相信熟錶的朋友一定知道，IWC萬國錶有一款Top Gun版本的飛行員腕錶，而在電影之中Tom Cruise所任教的「Navy Fighter Weapons School」——又名為「Top Gun」的飛行員學校，當中一眾精英飛行員都有戴上這一枚Top Gun腕錶，不過此景象於36年前的上一集是沒有見到的，因為IWC與Top Gun的合作始於2007年。

圖片來源：IWC

這一枚IWC Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition for Graduate，顧名思義是專為、只為Top Gun的畢業生而設的，所以一般人是沒有可能買得到，但品牌亦顧及到各位對此趨之若騖的朋友，於是在2020年推出了民用版本——Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition「SFTI」特別版，此款式限量1,500枚，而且雖然是民用款式但用料也同樣講究。除此之外，自從2007年與Top Gun合作開始，於2018年品牌正式與美國海軍與海軍陸戰隊的所有航空部隊設計及生產專屬腕錶，雖然亦只限軍方擁有。

Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition「SFTI」特別版（圖片來源：IWC）

IWC雖然是瑞士高級錶廠，但原來始源自1868年的品牌最初是由美國製錶師Florentine Ariosto Jones所創立的，目標是將美國的創新科技與瑞士最擅長的工藝相結合，一向都以打造實用的複雜功能而為人所津津樂道，當中特別是鋁化鈦和Ceratanium®（瓷化鈦金屬）技術是為業界的先驅，可見於Top Gun腕錶之上，最初的2007年版本Top Gun腕錶就是結合黑色氧化鋯陶瓷錶殼和鈦金屬錶背的追針計時腕錶。然後來到2019年繼而發表首款採用沙色陶瓷的「莫哈韋沙漠」特別版，來到今年3月的「鐘錶與奇蹟」日內瓦錶展，IWC繼續推出了Top Gun系列兩款全新彩色陶瓷計時腕錶：採用白色陶瓷錶殼與黑色錶盤的「太浩湖」特別版，以及深綠色陶瓷錶殼和錶盤搭配霧面黑Ceratanium®（瓷化鈦金屬）按鈕、錶冠和錶背的「森林地」特別版，這兩款2022年新作均搭載IWC萬國錶69380型自製機芯，每年只限量生產各1,000枚。

飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「森林地」特別版（型號IW389106）顏色源自於海軍飛行員的飛行服（圖片來源：IWC）

飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「森林地」特別版（型號IW389106）（圖片來源：IWC）

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對於高級腕錶而言其中一大看點在於獨特的用色，往往會令收藏價值大大提升。今年的新作原來是與色彩系統供應商Pantone聯手塑造的。「太浩湖」是來自加州和內華達州之間的太浩湖，這裡乃是Top Gun飛行員經常飛越的山區，以白色作為代表顏色則取自湖周遭的冬季景觀以及白色制服。另外「森林地」的顏色是源自於海軍飛行員的飛行服。

除了顏色之外，兩款作品所用的物料及設計也有所不同，「太浩湖」的按鈕和錶冠以精鋼製成，錶背則為鈦金屬，搭配帶有獨特壓紋的白色橡膠錶帶。至於「森林地」按鈕和錶冠以霧面黑Ceratanium®（瓷化鈦金屬）製成，兼具鈦金屬的輕盈亦擁有僅次於鑽石的堅硬和抗刮程度，搭配帶有織物內襯的綠色橡膠錶帶。

飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「太浩湖」特別版（型號IW389105）顏色取自太浩湖周遭的冬季景觀以及白色制服（圖片來源：IWC）

飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「太浩湖」特別版（型號IW389105）（圖片來源：IWC）

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另一方面，在5月底其實品牌的一項「#IWCONTOUR企劃環球之旅」香港站已經舉行，可能大家都有發現於維港有一艘駁船，船上有多個工業用貨櫃箱堆疊在一起，在這裡正舉行著「IWC萬國錶飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊腕錶展覽」，於展覽上大家可以深入了解高科技陶瓷、鈦金屬和瓷化鈦金屬Ceratanium®錶殼的嶄新技術以及Pantone色調的真實美態，與維港美景互相輝映。

「IWC萬國錶飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊腕錶展覽」（圖片來源：IWC）