精鋼腕錶之父極罕設計圖曝光　比AP皇家橡樹PP金鷹更早面世之作？

【Gérald Genta】於上世紀，世人還是覺得精鋼腕錶怎會比貴金屬腕錶還要炙手可熱？到了70年代Audemars Piguet的Royal Oak以及Patek Philippe的Nautilus面世，直到今天依然是價值不菲的跨越世紀之作。原來這兩款作品都是出自著名腕錶設計大師Gérald Genta之手，最近更有一張從未曝光的設計圖顯示出，很可能在Royal Oak和Nautilus之前，這位大師已經設計出一款更早誕生的精鋼複雜功能運動腕錶。

這幅有著「IWC」標誌的精鋼腕錶設計草圖可能最早於1967年已經誕生（圖片來源：蘇富比）

現正舉行一場名為「劃時代的鐘錶巨匠：傑洛．尊達珍藏」】的紐約蘇富比網上專場拍賣，不過並非拍賣名錶，而是35幅來自Gérald Genta的設計原圖，每幅都附有獨一無二的NFT，其中最引人入勝的焦點，莫過於這幅有著「IWC」標誌的設計草圖，也是Genta私人珍藏中現存唯一與IWC相關的設計圖。

其實在1974年，Genta亦為IWC設計了著名的「Ingenieur 1832 SL」，不過經IWC博物館的策展人指出，有理由相信這幅設計草圖可能最早於1967年已經誕生。如果事實如此，是比起Royal Oak更早設計出來的精鋼運動腕錶鼻祖。但無論如何，世上首枚精鋼運動腕錶皆是出自Genta之手，足證他對整個鐘錶界的影響之深，當70年代延續到今天和未來。

Genta於1978年所畫的精工Credor Locomotive草圖（圖片來源：蘇富比）

在這幅草圖中可以見到Genta的標誌性設計風格：精鋼鍊帶和螺絲裝飾的錶圈。分別在Royal Oak和Nautilus都能見到船隻舷窗的元素在內，在Royal Oak的錶圈上也能見到螺絲裝飾，有著異曲同工之妙。不過Royal Oak和Nautilus要到1998和2006年才加入的計時功能，卻在這幅IWC腕錶設計圖中見到。

除了這枚IWC腕錶之外，是次還有其他同樣從未曝光的作品草圖，包括精工的Credor Locomotive和Bulgari的Roma。精工Credor Locomotive也是一枚不可多得的經典名錶，當年推出時不少人已經覺得與Royal Oak和Nautilus有很多相似之處，果然它們真的有血緣關係，由於出自同一位父親之手，Credor Locomotive亦有螺絲固定的六角型錶圈設計。原來Genta是一位日本文化愛好者，與精工的創辦人服部金太郎亦有交情，此作就是於1979年受其所託而設計的。

在1975年Genta為Bulgari設計的Roma（圖片來源：蘇富比）

至於Bulgari與Genta亦有著深厚的淵源。Genta於1982年在日內瓦創立自己的工作室，品牌直到2000年被Bulgari所收購。但其實早在1975年Genta已為Bulgari設計了Roma這枚作品，由於Genta的家族亦源於意大利，所以在為品牌操刀時更得心應手，將古羅馬錢幣的元素融入其中，例如他在錶圈刻上Bulgari的名字與古羅馬皇帝在錢幣刻上自己的名字同出一轍。還有更多大師的作品大家有興趣的話可以到網上專場瀏覽，拍賣由即日起舉行至6月22日，當中部分收益將捐贈予Gérald Genta Heritage Association。