Montblanc鏤空外置陀飛輪腕錶全球限量8枚　向人類登山史致敬之作

Montblanc（萬寶龍）是一個傳奇的品牌，由1906年開始製作出世界聞名的書寫工具，出產最奢華的鋼筆。憑著這份對於工藝的執著，甚至將領域擴展到皮具、珠寶、腕錶等。其標誌上的圓角六角星形，正代表品牌名字中的白朗峰上的積雪，致敬著人類克服這座4,810米高的巔峰的精神，亦為了紀念1786年人類首次登上白朗峰，品牌最新推出全球限量8枚的Star Legacy鏤空外置陀飛輪The Ascent腕錶限量版，全錶由全新機芯架構、錶盤以至機芯都是以人手製作裝飾的。

Montblanc Star Legacy 鏤空外置陀飛輪 The Ascent 腕錶限量版，全球限量8枚，價錢為1,251,000港元（圖片來源：Montblanc）

新作沿用了品牌於2010年面世的專利外置陀飛輪複雜功能，陀飛輪這項設計向來震撼眼球，外置陀飛輪的設計意念更將大型擺輪置於陀飛輪的旋轉框架外，保持每小時18,000次的傳統低振頻，創造出漂浮的視覺體驗，懸置效果只由一支彎曲支臂陀飛輪專用錶橋營造出立體外觀，可謂令人驚艷的技術，再加上最新的鏤空機芯，更增添一份輕盈感，底板與錶橋之間的五個支柱全部對齊讓光線得以進入，成就出懸浮式機芯甚少能看到機芯360 度全方位運作的美態。此外，品牌再一次彰顯細緻的工藝，機芯420個內角竟然都以人手打磨，原來是因為內角難以接近，往往以機器是不可能成功打磨的，只能夠以工匠的巧手以及經驗來達成。

Montblanc Star Legacy 鏤空外置陀飛輪 The Ascent 腕錶限量版（圖片來源：Montblanc）

新作的機芯工藝出眾，在裝飾上亦吸引眼球。在錶盤右側可以見到一隻飛龍，原來是傳說中生活在白朗峰的神話生物。白朗峰自古以來備受祟拜又令人敬畏，於當地的傳說有一隻飛龍生活在白朗峰的「冰海冰川」之上，阻擋著登山的人們。於1760年，自然學家Horace-Bénédict De Saussure提出如果有人找到登頂之路會賞以獎金。之後雖然嘗試的人很多，但失敗者無數，最後一位獵人和淘金者Jacques Balmat對此感到興趣，並找來一位熟悉植物學與礦物的醫生Michel-Gabriel Paccard，二人開始登頂之旅，最後於1786年8月8日，二人終於登上巔峰，一年之後再帶自然學家Horace重回山峰，實現夢想。

Montblanc Star Legacy 鏤空外置陀飛輪 The Ascent 腕錶限量版（圖片來源：Montblanc）

為了紀念這歷史性的一刻，最新的限量作每枚皆會在12點鐘位置的副錶盤上手工鐫刻了白朗峰，左側是Au750白金雕刻的Balmat登峰圖，而傳說飛龍則位於右側。整個設計既充滿故事性又賞心悅目，而且在狹小的錶盤空間要創作這幅細緻的景象實在需要豐富的製錶經驗與專注力。

另一方面，在陀飛輪框架外圍還置有一個天空藍度測量儀，可以用作指示不同深淺的藍天。原來在Balmat與Paccard登山的過程中，只帶上很少量的必要物資，當中包括一些岩石樣品袋與各種測量儀器，原來此行他們也為了進行一些實驗，包括測試當時最新發明的天空藍度測量儀。經過此行之後的數年，透過測量儀終於證明原來天空的藍色調會隨濕度降低而變得愈來愈暗，印證出天空顏色取決於空氣中的水分。特此紀念，品牌也將此項設計融入新作之中，以致敬這份冒險及實驗精神。