Rolex Explorer II｜探二新舊款216570、226570最新價格行情差異

勞力士2021年時為了慶祝Explorer II探二問世50週年而推出新世代改款226570，同時間亦停產上一代的探二216570；而自從新款探二推出後不知不覺也有超過一年的時間了，經過較長時間的發展後，已經絕版的兩款探二216570現在市場行情表現如何呢？

國外高級手錶市場調查研究機構WatchCharts最近觀察216570的價格趨勢後進行分析，這款錶在停產前的定價要8,350美金，不過它們在二級市場上的溢價率雙雙飆破40%，目前黑面的216570行情約11,700美金、白面的216570則是要價12,300美金，差距不算很大；有趣的是，兩款錶在過去一年中的價格走勢有點像是複製貼上一樣，大致來說它們都在2021年7月達到價格巔峰，接著一路到2021年12月身價持續下滑，到了2022年前4個月又逐漸漲回到足以追上甚至超過去年7月的水準，可是邁入2022年5月後至今，價格再度回跌，退到去年第三季左右的水準。

WatchCharts進一步點出，兩款216570一年前後的市場價格掉了3至4%，同時這系列放眼錶壇也是少數同款之中白面行情高於黑面的例子，一些同樣名氣響亮的手錶像是皇家橡樹或是勞力士的Sky-Dweller就是黑面行情普遍高於白面的情況。

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而既然觀察了上一代探二216570的行情，不免會想緊接關心現役的226570身價走勢如何發展。根據WatchCharts提供的報價分析，其實新舊款的表現還是很雷同，單看市場平均價格部分，226570約需14,444美金才能入手，但別忘了新探二的定價也相對比較高（海外定價是9,500美金），所以也不能直接用最新的平均市場價格歸納出「現役探二行情高於上一代探二」的結論，因為它們的定價門檻原本就有差異，所以現役探二的二級市場價格會稍微高一點也是合理。

現役探二226570的身價在2022年也有開高走低的傾向，目前行情退回到與2022年2月時差不多的水準。（Source：The Watch Forum）

至於現役探二的市場喜好度還是以白面較高，這點不因為改款調整而有所影響。如果你對探二很有興趣，但不會特別執著於面盤顏色，那麼當然會先推薦從黑面開始找起可以找到比較甜的價格；但假設你堅持非白面探二不可，那麼也必須先做好多加一點點預算的心理準備，畢竟比較多人想要的產品，價格往往也會跟著抬得比較高。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Explorer II探二改款滿一年 新舊款216570和226570最新價格行情整理】