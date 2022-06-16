AP皇家橡樹絕版15450ST手錶最新行情　藍色面盤比灰銀款貴2萬美金

AUDEMARS PIGUET愛彼的皇家橡樹三針款除了有41mm版本，也還有錶徑小一點的37mm與34mm等總共三種尺寸，其中41mm和34mm都帶有比較鮮明的男錶或女錶色彩，倒是37mm顯得比較中性一些，無論男、女佩戴都適合。37mm的皇家橡樹自動三針在2022年推出新款15550ST（搭載5900機芯），於是上一代15450ST（搭載3120機芯）跟著走入歷史；手錶雖然已經停產，但它們還是持續在二級市場上流通，而且行情光是在一年前後，便出現滿驚人的變化。

國外高級手錶市場調查研究機構WatchCharts近期追蹤了已停產的15450ST身價表現，這款採用不鏽鋼錶殼的款式分別有藍面、灰面與銀面等三種，它們的國外定價皆為23,800美金，按照現在高級手錶市場的熱度，出自皇家橡樹系列的手錶行情出現超定價是可預期的事，不過有點令人意外的是，沒想到光是面盤顏色的差別，就足以決定一款錶的搶手度以及身價高低。

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由WatchCharts調查到的資料顯示，15450ST三種面盤顏色中以最能代表RO精神的藍色款式行情最好，它比灰面款式身價高出2萬美金，更比銀面款式身價多2萬3千美金左右，從價格中可以反映市場想要藍面的慾望大幅超過另外兩種顏色。

不過15450ST這型號從2021年到2022年整體的身價表現都有滿明顯的進步，像是銀面款原本在去年6月的二級市場價格「僅」27,200美金左右，不過到了今年同期則上漲至40,100美金。另外兩種顏色的成長又更明顯了：灰面去年6月價格約2萬9千美金，今年則攀升到45,500美金。至於人氣最旺的藍面就更不用說了，它在一年前的身價就已經高達3萬4千美金，結果現在漲得更凶，已經突破6萬2千美金。三款錶在過去一年中的行情依序成長47%、57%與84%，才短短一年間價格就差這麼多，看來絕版效應確實有助於拉抬手錶的身價。

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你怎麼看15450ST不同面盤顏色之間的價格差異呢？其實它們本質上就是同一款錶，但如果都是要超定價入手，你會堅持追求藍面，還是寧願少花個2萬美金改追灰面或銀面呢？

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：絕版AP皇家橡樹15450ST最新價格追蹤 行情最高是這顏色面盤】