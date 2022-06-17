網評2022投資手錶3大潛力分析　Rolex外獨立製錶品牌限量版最吃香

今時今日買錶已經和十年前或更早之前不太一樣了，因為某些特定品牌的熱門錶行情已經飆高到令人難以負擔的境界，現在如果你想用所謂合理價格（不要說折扣，就算是純粹花定價的金額）入手一款勞力士運動錶幾乎不可能，更不用提像是AP皇家橡樹或PP金鷹這種超級經典的高級運動錶，它們現在的二級市場價格會讓人有一種絕望的感覺——你可能會想說聽說前兩個月這些人氣運動錶的價格有開始往下掉，即使如此它們的溢價率還是非常可觀，下跌後的行情還是處在一個高峰上。

而在近年，復古風的手錶或是古董錶身價也是愈來愈吃香，從拍賣會屢屢傳出打破價格記錄的例子可知，高級手錶收藏市場正處在一個蓬勃發展的階段。像在拍賣市場購入的錶，現在應該有愈來愈多人買回來的目的不一定是自用，而是想靠著手錶的行情正好的時候從事買進賣出以獲利的投資行為，不過想在拍賣會買一些熱門錶可是也要先備妥豐厚的資金才有可能。在一些大家都知道要買的人氣款身價居高不下的現在，知名二手錶線上交易平台Chrono24的鐘錶專家就整理出三大類型的手錶，它們現在雖然行情不像那些熱門運動錶這麼夯，但是未來卻被認為大有可為，能及早在2022年鎖定這些潛力股，或許日後就能享有它們行情看漲的高報酬回饋。

8個獨立製錶品牌推介，其中的F.P. JOURNE更在近年的拍賣會上屢屢傳出高成交金額。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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建議投資標的

1. 明日的熱門錶

大家都想當洞察先機、率先找到下一個熱門錶的先知，這說起來簡單，但想要確實預測成功卻很難，因為沒有人可以提前抓到市場喜歡什麼的風向，不過如果你可以慧眼識下一枚熱門錶，到時候心裡的爽度絕對高到爆表。目前勞力士是天知地知你知我知的熱門品牌，不過也不是說所有的勞力士運動錶價格都飆高到難以負擔的程度，尤其品牌歷來推出過這麼多產品，就算現役的款式很難搶到，也還有古董錶市場可以挖掘，Chrono24的鐘錶專家點出了像是20世紀末期問世的黑水鬼14060近年的身價雖然有升高，但目前在二級市場還是可以用1萬美金左右的代價帶回去，像這種錶就可以預期買回來後價格還會再漲上去，專家提醒這種現役和經典古董錶之間的作品就是一個值得挖掘的藍海。

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另一個專家認為可以挖掘下一個熱門錶的途徑就是去找一些經典款的現代復刻錶，例如歐米茄的海馬Ploprof，這款錶曾在2009年推出復刻款，並改良了手錶的性能，整體來說比1970年代的原版都有更上層樓的表現，不過這款手錶已於2019年停產，當人們開始意識到手錶的好想要去追的時候，這就是一個很好的入場時機。

還有第三個也是最難的方式，也就是如同前面提到的，洞燭先機預判哪些錶可能會成為下一個被市場狂追的目標，這必須長時間觀察手錶市場，對於品牌、型號的熱門度都了然於胸，如此一來才能搶在市場前先觀察到下一波熱門的潛在目標，不過這也像是投資股票般，不是玩得愈久就眼光就一定愈精準，還是必須要承擔看走眼的風險，而且這樣的風險往往是相對高的。

2. 獨立製錶品牌

在熱門的大品牌之外，目前部分獨立製錶品牌的口碑也已經開始建立，這類錶廠成功的關鍵與人們喜歡尋找新刺激的心態有關，有些人就是不喜歡追隨大眾趨之若鶩的熱門，寧願鎖定其他知名度沒這麼高，但是產品水準夠紮實的品牌。

此外獨立製錶品牌另一個優點在於他們的手錶幾乎都是少量或限量生產（因為規模和製作過程仰賴更多手工成分），這代表錶主買到的是比較獨特且稀有的產品，一旦這種錶的市場熱度炒起來，錶主可以獲益的空間就相當大，專家點出近年在市場上開始走紅的獨立製錶品牌有幾個，包括CZAPEK Genève、F.P. JOURNE、LAURENT FERRIER和H. MOSER & CIE等，它們的共同點在於手錶品質都很精緻高端，包括製錶工藝、設計乃至用料都是一流，所以市場會把目光放在這種質感優渥的產品也是無可厚非。

除了那些價格不菲的獨立製錶品牌，也還有一些新興的獨立品牌值得關注，包括AUTODROMO、LAVENTURE、 UNIMATIC、STUDIO UNDERD0G⋯⋯，這些品牌的價格相對親切，從萬把塊美金甚至千元美金不等，它們的手錶產量都不多，而且有些錶的行情也都默默在升高中，如果能在其中挖掘到珍珠，心裡應該會超級有成就感的。

3. 黃金錶或是半金錶

這個建議在2022年大家應該都或多或少有感覺到，除了不少大品牌紛紛推出金錶，目前市場上還有個奇特的現象在於，有時候金錶的價格反而還不如一些熱門不鏽鋼運動錶，過去像是勞力士Day-Date金錶有點像是聖杯型的手錶，可是現在品牌有些鋼殼運動錶的行情還在古董Day-Date金錶之上，現在在二級市場還可以找到約2萬美金出頭的Day-Date金錶，這比起一些勞力士鋼殼運動錶爆高的行情顯得親切許多。

而目前採用兩種材質組成的半金手錶也有愈來愈受歡迎的趨勢，像是勞力士的Datejust半金（金鋼）錶目前的市場價格就有全面看漲的趨勢，因此今年帝舵就猛攻Black Bay的S&G手錶，同時入門品牌像天梭也出了不鏽鋼鍍玫瑰金的雙色版本——當然這兩個品牌的手錶增值空間有限，不過從中也可以看出市場喜愛半金乃至雙色調的手錶的程度有上升的現象，因此接下來採用半金材質組合的作品也是市場上一大潛力股。

最後Chrono24的鐘錶專家做出了結論，他認為投資手錶是一場馬力松而不是短跑，沒有什麼錶可以在短時間內行情由黑翻紅，一切都需要時間的淬煉，因此與其想著靠投資手錶獲利，不如轉念為自己挑選一些還沒廣為人注意到的優秀手錶，先感受它們設計上或工藝面的獨特之處與魅力，在還沒從中獲利前，先讓自己成為一個樂在其中的手錶玩家，這才是玩錶之樂的初衷。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：網路平台分析2022年買錶投資三大潛力新目標】