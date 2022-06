勞力士Daytona 116520改裝手錶　藍寶石面盤加藍色機芯零件超獨特

法國改裝錶品牌SKELETON CONCEPT收到印度板球巨星Virat Kohli的委託,將後者所擁有的勞力士Daytona 116520改造成煥然一新的樣貌——SKELETON CONCEPT前後花了18個月的時間,才把116520改造完成,呈現與原廠手筆截然不同的風格。

Virat Kohli對於改錶的要求很簡單,他向SKELETON CONCEPT提到:「把這款手錶變成我以前從未見過的東西吧!」同時他個人也還有一些具體的要求,例如融入他喜愛的海軍藍色調、希望能加上一點24K金來點綴手錶,突顯他在板球運動中取得的不凡成就(外媒將他列入印度板球歷史中前五大球星),另外他個人的球衣背號「18」也希望能放入手錶的設計中。

有了這些大方向以及特定細節後,SKELETON CONCEPT便展開為期一年半的改錶工程,在製作過程中,改裝錶品牌希望可以將Daytona的經典設計以現代科技技術重新詮釋,讓手錶可以變得更摩登與獨特。經由SKELETON CONCEPT的改造下,116520的外觀有了深度進化,例如錶圈換上鈦金屬材質、刻度改成陽刻方式,並在錶圈表面加上鍍黑的粒紋處理,同時在錶殼左側也鐫刻上Virat Kohli的名字,表現出錶主個人的專屬感。

此外手錶的鏡面1點和8點方向都刻印上金邊的阿拉伯數字時標,藉由球衣背號再度呼應Virat Kohli的個人特色。SKELETON CONCEPT的改錶作品往往都會改成鏤空設計展現機械精密結構與層次感,這次替Virat Kohli改裝的作品也不例外,只不過改裝品牌這次多加了一個元素,那就是找上專門製作藍寶石材質零件的廠商協力開發出這款錶專用的鏤空透明面盤,藍寶石材質於三眼計時小錶盤部分被鏤穿,同時再加入其他的局部鏤空效果,同時也將面盤外緣的刻度以及小錶盤周圍的刻度印在藍寶石水晶上,搭配造型重新設計過的藍色指針,整個面盤不只是鏤空,還多了一種若隱若現的層次感。

相較於手錶外觀的變化,SKELETON CONCEPT針對Virat Kohli的Daytona手錶搭載的4130機芯改造工程更是浩大,改裝錶品牌不只將機芯鏤空,還將它改成雙色設計,在鋼灰色中零件邊緣採用45°手工倒角,且正面與背面的部分零件都改成藍色再加上粒紋處理,同時機芯也有部分組件換用24K金訂製螺絲固定,就連自動盤也經過鏤空處理並鍍上黑色。在透明底蓋的透視下,4130機芯有一種脫胎換骨的感覺,且底蓋邊緣也有額外的修飾處理,並再度刻上Virat Kohli之名,將手錶的主題性貫徹到底。

當Virat Kohli看著SKELETON CONCEPT交出來的成品,他感到非常驚豔,並給了一個很高度的評價,他說:「It’s a mastery of Haute Horology. I Couldn’t be more proud to sign my name on it.」言語間已充分展現出他對於自己這次的改錶決定有多滿意。

