Rolex黑水鬼手錶應否買有日期版本？勞力士2款Submariner行情分析

勞力士的人氣王牌之一——Submariner水鬼系列最傳統的黑面黑圈款式、也就是大家常說的黑水鬼，目前在二級市場的價格來到了史上的高點。不過光是黑水鬼潛水錶，又可以再分成無日期的124060和有日期的126610LN兩種，這兩個版本的市場喜好向來滿兩極的。

別看日期顯示這個好像有或沒有差異不大的功能，但是它常常會讓黑水鬼的愛好者產生論戰，因為如果追求傳統設計以及對稱造型的人，往往就會想選124060；至於想要手錶功能多一點更好的人，對於126610LN加上日期這點則是大為讚賞，就算他們有近在眼前能拿到124060的機會可能也不太會動搖，而是一心想要有放大日期窗的126610LN。

在我們的印象中，喜歡126610LN的人應該是比124060要更多，這點從勞力士近代積極開發出搭配錶圈與面盤新色的水鬼可見一斑，反觀沒有日期的水鬼僅只124060一款而已，整個水鬼系列超過8成7的比例都是擁有Cyclops小窗凸透鏡日期窗的設計。

但是外媒Watchanalytics追蹤近期黑水鬼的市場行情後發現一個奇特的現象，那就是現在似乎124060的市場表現還要優於126610LN，這讓人感到有點意外。

如果光是以實際的二級市場價格來看，124060目前國外報價約1萬4千多歐元（折合約HKD 116,205），相較之下，126610LN價格則是超過1萬5千多歐元（折合約HKD 124,330），但別忘了無日期黑水鬼的定價可是比有日期黑水鬼的定價要低12.8%，因此單看兩只錶的市場行情不見得能表現出手錶真正的搶手程度。

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進一步再看兩款錶最近在二級市場的表現，126610LN一如其他的熱門錶款如Daytona，價格從2022年初開始有明顯攀升，但是從4月至5月之交開始往下走，因此2022年第一季價格一度站上17,500歐元的有日期黑水鬼，現在又回到1萬5千多歐元的水準；另一方面，124060在2022年1月至2月時價格一下從約1萬3千歐元衝到1萬5千歐元，接著三個多月的價格大致保持平穩，即使邁入5月後價格有微微往下走，但是跌幅相對126610LN小很多。

Watchanalytics分析道，124060目前的溢價率超過70%，過去一年來的市場價格成長幅度達21.6%，而126610LN現在的溢價率則是67.8%，過去一年的價格成長幅度則是20.1%，其實兩款錶的市場表現算是接近，不過各項數據顯示124060的市場迴響其實更大，實際情形是不是和你想像得有點出入呢？

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：選有日期還無日期？勞力士兩款黑水鬼最新價格趨勢分析】