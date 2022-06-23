TUDOR｜帝舵Black Bay 58藍水鬼價格暴漲5倍　原因竟與法航有關？

帝舵的人氣款Black Bay 58（BB 58）目前有兩種不鏽鋼版本，一是黑面的79030N，另一款則是藍面的79030B，兩款錶目前在二級市場的價格都有往下掉的趨勢，因此可以找到低於定價的好價格（黑面海外報價約3,400美金、藍面海外報價3,500美金），不過大致而言這款錶的保值性在品牌旗下還算出色。

其實不管黑面或藍面的BB 58自從推出後都滿受市場歡迎，因此雖然現階段藍面的身價稍高於黑面，但兩者的差異相當小，幾乎就在伯仲之間。最近外媒Hodinkee日本版的編輯在IG分享了一款藍面BB 58非常有意思，乍看手錶與我們一般看到的BB 58藍水鬼差不多，但聽說這枚錶的市場行情卻有美金2萬出頭的水準！為什麼同樣是BB 58，行情卻有如此明顯的落差呢？

TUDOR Black Bay 58手錶，原來還有印上了法國航空公司（Air France）Logo的特別版，據聞全球限量300隻。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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帝舵一向秉持著與勞力士一樣對於製錶品質的堅持，可是他們更強調產品價格的親切度，這讓帝舵手錶在同價位的競爭對手間顯得很有優勢，只要出社會存錢存了一段時間，幾乎大家都有能力負擔得起他們家的錶，因此是不少剛入門機械錶人士心中的理想目標。

大致而言帝舵手錶是以高CP值引起市場共鳴，但不表示品牌對於創作一些具收藏價值的手錶興趣缺缺，因為品牌也是有在接受客製化委託，打造一些稀有而且有話題的特殊版。就算不是大幅度的改造，只是加入一些市售款沒有的細節，還是能夠得到求錶若渴收藏家的關注。

同場加映：2022 TUDOR｜帝舵王牌Black Bay、Royal新手錶 款式、價格一次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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話說回海外編輯分享的BB 58藍水鬼，仔細看會發現它在面盤6點方向多了個飛馬圖案，原來那是法國航空公司（Air France）的Logo，既然圖案有它的出處，從這裡就可以了解到手錶乃是法航為他們的機組人員向帝舵訂製的特別版，據說這款法航特別版的BB 58藍水鬼只限量300只，所以能流通到二級市場的數量相當少，在物以稀為貴的情況下，助長了這款BB 58藍水鬼飆出遠高於一般版的價值。且驚喜不只是面盤上的小圖案，翻到錶背還會發現帝舵在底蓋上鐫刻特別設計的地圖造型，並在圖案下方刻上「AIR FRANCE」字樣，從中再強化手錶的獨特性，也就是手錶正反面這兩大市售款找不到的元素，結合帝舵為了法航限量生產的淵源，造就出手錶的難得一見的優異行情。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：有一個特別原因讓這支帝舵BB 58藍水鬼價格暴漲5倍】