TUDOR Black Bay 58系列手錶二級市場價格下跌 折扣價入手帝舵錶
/ 2022.06.25
高級手錶市場調查研究機構WatchCharts指出，目前BB 58系列最火熱的三款當中，它們在國外二級市場價格大致都呈現略低於定價的情況，包括79030N和79030B平均行情約3,200美金（折合約HKD25,120），而定價較高的79010SG身價約4,000美金（折合約HKD31,400）也是低於定價（黑面和藍面BB 58國外定價皆為3,800美金、銀殼定價則是4,400美金）。
TUDOR帝舵Black Bay 58系列的79030N、79030B和79010SG三款熱門手錶行情。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
而BB 58系列這幾只爆款的行情和半年前相比也不約而同都呈現下滑的趨勢，WatchCharts分別列出三款錶在2021年12月時的價格，當時79030N還有3,400美金的水準、79030B行情更高一點，比黑面高約百元美金，至於79010SG更是要花上超定價的4,600美金才能買到。
不過手錶市場乃是瞬息萬變的，有時差個一、兩個月價格就會出現有感變化，何況是把觀察時間拉長到半年期限。進一步分析，79030N在六個月內行情降了6%、79030B下滑8%，79010SG更慘一點，跌幅達到雙位數的13%，可見高級手錶前兩個多月來遭遇的價格瓶頸現象，連BB 58這類身價相對合理的作品都無法置身事外。
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可是帝舵手錶的優點在於它們的入手門檻合理，手錶身價通常也不會有暴起暴落的情況，在大品牌手錶溢價率還是居高不下的時代，能看到帝舵BB 58系列這種還能以折扣價入手的人氣款，實在讓人覺得彌足珍貴，購錶時心情應該也是非常滿足的。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵BB 58人氣款 “買點好時機” 二級市場價格下降】