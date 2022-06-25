TUDOR Black Bay 58系列手錶二級市場價格下跌　折扣價入手帝舵錶

TUDOR帝舵的Black Bay 58系列是這幾年品牌詢問度最高的人氣款之一，從2018年最初的黑面黑錶圈79030N、2020年加入的藍面藍錶圈79030B，再到2021年一口氣增添數款，包括採用銀錶殼的79010SG等，它們都被市場認為是最物有所值的高級品牌入門潛水錶。因為BB 58系列多數款式的定價約兩萬出頭，以相同預算來說，放眼錶壇能擁有類似條件與品質的作品也不多，所以這些年竄紅的BB 58系列在二級市場上始終能保持不錯的行情。

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts指出，目前BB 58系列最火熱的三款當中，它們在國外二級市場價格大致都呈現略低於定價的情況，包括79030N和79030B平均行情約3,200美金（折合約HKD25,120），而定價較高的79010SG身價約4,000美金（折合約HKD31,400）也是低於定價（黑面和藍面BB 58國外定價皆為3,800美金、銀殼定價則是4,400美金）。

TUDOR帝舵Black Bay 58系列的79030N、79030B和79010SG三款熱門手錶行情。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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而BB 58系列這幾只爆款的行情和半年前相比也不約而同都呈現下滑的趨勢，WatchCharts分別列出三款錶在2021年12月時的價格，當時79030N還有3,400美金的水準、79030B行情更高一點，比黑面高約百元美金，至於79010SG更是要花上超定價的4,600美金才能買到。

不過手錶市場乃是瞬息萬變的，有時差個一、兩個月價格就會出現有感變化，何況是把觀察時間拉長到半年期限。進一步分析，79030N在六個月內行情降了6%、79030B下滑8%，79010SG更慘一點，跌幅達到雙位數的13%，可見高級手錶前兩個多月來遭遇的價格瓶頸現象，連BB 58這類身價相對合理的作品都無法置身事外。

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可是帝舵手錶的優點在於它們的入手門檻合理，手錶身價通常也不會有暴起暴落的情況，在大品牌手錶溢價率還是居高不下的時代，能看到帝舵BB 58系列這種還能以折扣價入手的人氣款，實在讓人覺得彌足珍貴，購錶時心情應該也是非常滿足的。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵BB 58人氣款 “買點好時機” 二級市場價格下降】