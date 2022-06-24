HUBLOT鈦金屬奢華工業風Big Bang Unico　限量200枚首次線上發售

腕錶可以美輪美奐、功能強大，但有時換來的份量也不輕。最近瑞士高級製錶HUBLOT用上全新材質打造標誌性Big Bang Unico系列，並且首次在線上官網獨家發售，限量200枚人人都可以平等地享有入手機會。

Big Bang Unico鈦灰腕錶，定價：20,900美元（圖片來源：HUBLOT）

是次推出的全新Big Bang Unico鈦灰腕錶，錶殼由鈦金屬打造，賦予輕盈舒適感。鈦金屬灰突顯低調奢華，將機械工藝感覺發揮得淋灕盡致。其實在上個月HUBLOT才剛剛推出特別為夏季而設的全紫色Big Bang Unico，想不到接下來又以純色的金屬灰來吸引眼球，緞面外觀設計詮釋原版腕錶的經典美學，緞面飾面由錶殼延伸至錶圈、指標以及錶盤。

圖片來源：HUBLOT

Big Bang Unico是品牌全方位兼顧到材質、美學與工藝的系列，所以不難想像品牌會繼續以令人耳目一新的材質來震撼大家，系列採用標誌性的Unico機芯，為了突顯這枚自家開發的機芯而將精密複雜的結構直接呈現在錶盤之上，是次採用的HUB1280計時機芯配導柱輪，提供72小時動力儲存。此作的錶殼直徑為42毫米，厚14.5毫米，鈦金屬灰顏色表現中性，男士戴上自然型格十足，亦能突出女生的個性，勝在易於配搭，低調而甚具細節百看不厭。

圖片來源：HUBLOT

新作配搭兩條錶帶，包括灰色帶襯裡橡膠錶帶以及灰色織物錶帶，搭配Velcro尼龍錶扣，並且備有Big Bang系列均有的「一鍵式」快速更換錶帶系統。限量發行200枚不會登陸品牌旗下專門店，而是在官網上發售，而且根據品牌的美國線上專門店的專屬服務，大家甚至可以透過BitPay而使用加密貨幣付款，實在與時並進。