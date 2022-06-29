PP百達翡麗Aquanaut手錶二級市場價格趨勢　6大熱門款近月跌逾16%

知名品牌高人氣熱門錶前兩個多月行情下跌已經不是什麼會讓人感到震驚的消息了，因為這陣子我們陸續看到AP皇家橡樹、PP金鷹、勞力士水鬼、Daytona等不約而同開始跌價，當這些指標性手錶的行情都開始往下掉，其他熱門錶的價格想必也不會太樂觀，例如百達翡麗另一個搶手的運動錶系列——Aquanaut最近也呈現和同門師兄金鷹一樣的命運，而且Aquanaut系列二級市場價格最高的幾款錶近兩個月來的價格跌幅都不算小，據外媒Watchanalytics提供的觀察資料，包括5968、5164與5167等六款Aquanaut爆款，它們光是在前兩個月內身價平均縮水約16%之多，可見這波熱門錶降溫的範圍已經逐漸蔓延開來。

在Aquanaut二級市場身價最高的六款錶中，玫瑰金大三針的5167R-001是降幅最大的一款，達到19.8%之多，至於其中掉價掉相對少的是鋼殼計時碼錶5968A-001，它的價格兩個多月來約下滑12.3%左右，目前的行情「剩下」184,000歐羅（約合港幣152.4萬）。

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從Watchanalytics公佈的資訊看來，Aquanaut系列爆款的跌價程度與手錶的錶殼材質似乎沒有絕對關係，因為跌幅最高的是5167R-001是玫瑰金材質，但是二、三名包括5167A-001和5164A-001則又都是不鏽鋼材質。不過跌幅最高的兩款很巧都是大三針，相對地降價幅度比較少的另外四款則屬於複雜功能款式，難道現在基本款與複雜款的價值要出現黃金交叉了嗎？

而在Watchanalytics發佈的另一份圖表中，則可以看到六款Aquanaut爆款自從2022年1月以來綜合的價格走向，原本它們加總的價值從2022年一開始不到75萬歐羅，一直到2022年3月時曾衝破95萬歐羅關卡，結果到了2022年5月底，這些Aquanaut爆款的總值又回跌到80萬歐羅多一點，大概跟2022年1月下旬的價格差不多。

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此外從同一份圖表的另一張價格趨勢圖中，可以看出Aquanaut系列爆款在今年上半年經歷了一個大起大落的一年，首先在第一季中它們的價格一路長紅，一度出現價格成長幅度約18%的高峰，不過從3月底開始後，這些爆款的價值則是「跌跌不休」，最近加總後的價格跌幅達到4.2%，一來一往之間差距超過20%，可見2022年熱門錶行情波動之大，讓人有點措手不及的感覺。

不過最後還是要溫馨提醒，因為這些熱門錶原本的溢價率都很高，就算兩個多月來呈現往下掉的走勢，它們的行情還是高於定價很多，因此先不要看到前面提及它們兩個多月來都在跌價就過度樂觀地認為近年超定價文化終於盼到翻盤的曙光，現在一切似乎都還言之過早。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP Aquanaut二級市場價格觀察 Top 6熱門款近期跌幅不小】